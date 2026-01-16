國旅房價太高近幾年一直是台灣民眾熱議的話題，一名網友昨（16）日分享嘉義阿里山賓館2026年最新房價，雙人房平日每晚1萬5000元起，假日與特殊假日更高，首相套房最高一晚達4萬5000元，價格包含早晚餐但不含入園門票，高昂房價讓不少網友直呼難以負擔，認為住一晚幾乎等同出國旅遊。不過，卻有許多人反而出面力挺，認為阿里山賓館以價制量、餐食品質佳、入住率高，加上山區運輸與環境條件受限，房價偏高並非毫無理由，「我覺得阿里山是可以擁有這樣等級價位的飯店的」。《NOWNEWS今日新聞》實際詢問業者，對方表示稍後將針對此事正面回應。
阿里山賓館「房價最高4.5萬」！全場驚呆：又是國旅
一名網友昨日在臉書社團「爆廢1公社」發文，他分享阿里山賓館的2026年最新房價表，照片中清楚列出平日、旺日、假日及特殊假日等四種價格區間。以最基本房型來看，雙人房平日一晚要價1萬5000元、假日1萬9000元，特殊假日再加2000元；4人房平日則從2萬1000元起跳，特殊假日最高達2萬8000元。
除此之外，阿里山賓館內還設有多種高階房型，包括貴賓套房、歐式套房、和洋式套房及首相套房。其中價格最高的首相套房，平日房價要3萬5000元、旺日3萬9000元、假日4萬2000元，遇到特殊假日更飆升至4萬5000元；所有房價皆含早、晚餐，但須另行購買入園門票，驚人價格讓原PO直呼：「差點以為是越南盾！」
貼文曝光後，不少人傻眼留言，「住一晚等同日本五天四夜，高級享受」、「住一晚是勞工的基本工資，請問老百姓怎麼活」、「我還是出國好了謝謝」、「我承認我被貧窮限制了眼界」、「搶錢搶成這樣，有人買單嗎」。
阿里山賓館房價4.5萬不合理？一票人反挺：世界罕有
也有曾經入住過的旅客現身說法，認為價格雖高但並非毫無道理，「這是以價制量的價錢啊，阿里山賓館真的不缺人去住」、「附兩餐，而且客房餐點品質都不錯，其實沒這麼貴」、「這間入住率有7成以上，我去阿里山都是住這間」、「真的很貴，但是他的自助餐菜色還不錯」。
不少網友則從環境與條件角度分析，指出阿里山地區腹地有限、難以再引進新飯店，競爭條件本就不同，「阿里山森林的確是世界罕有，這種巨檜只有台灣跟加拿大有，再者，這地區早就不可能有新的旅館能進駐，甚至連原地重建都不容易，我覺得阿里山是可以擁有這樣等級價位的飯店的」、「阿里山不像日月潭有腹地可以蓋新飯店，沒有競爭對手，房間數量有限，價錢飆高不意外」。
對此，《NOWNEWS今日新聞》實際詢問業者，對方表示稍後將針對此事正面回應，但至截稿前尚未發聲明。
資料來源：臉書社團「爆廢1公社」、阿里山賓館官網
