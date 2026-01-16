我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅最新談判有共識，雙方達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN」、「半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇」等，但讓更多人關注的是，汽車關稅的進度在哪裡？因日前外傳我國進口美製車關稅稅率，有很高機會從17.5%調降至0%，但其實未來就算美規車關稅降至0%，在台灣買車也不會便宜太多，因為最大的問題還是「超高貨物稅、營業稅的問題」。根據《自由時報》報導，有產業人士出面表示，鑑於台灣汽車零組件對美國市場出口佔比約5成，為了爭取汽車零組件輸美時能享有更高競爭力，即不高於日韓15%的關稅條件，台灣勢必要拿出對等交換籌碼，據悉，政府可能將移除現階段美規車進口限額，然而這還不夠，消息立刻引爆車迷關注。然而今天公布的，許多人都認為，未來如果美規車進口關稅真的降到0%，到時候買車一定是便宜超多，但實際上並非這麼單純，因為我國進口車不只有進口關稅，以台灣目前進口汽車關稅制度，，這裡取決於排氣量，2000CC以下汽車徵收25%貨物稅；2001CC以上徵收30%貨物稅；，即便扣掉第一關，當然如果未來美國進口車關稅降到0%，勢必會讓美規車款擁有一些議價空間，但絕對不會便宜到哪裡去，車廠降價幅度一定有限，畢竟貨物稅的政策依舊沒變，國產車也還是保有價格一定的優勢，就像特斯拉一台可能從170萬降到150萬，雖然很有感，但國產車平均落在80萬上下，嚴格來說價格還是有很大差距，簡單來說，如果汽車市場問題只停留在關稅層面，沒有同步檢討貨物稅制度，，反而對於預算充足的人才比較受惠。而對於美規車款是否進口關稅降到0％，行政院副院長鄭麗君也語帶保留表示，