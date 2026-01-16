我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在《魔戒》系列扮演哈比人山姆的史恩奧斯汀，曾在肯德基廣告飾演山德斯上校。（圖／摘自Budding YT）

▲《鐵達尼號》中的反派情敵比利贊恩也在廣告裡演過肯德基爺爺，宣傳蜂蜜芥末口味的炸雞。（圖／摘自 Mister Alcohol YT）

▲曾是超級青春偶像的羅伯洛，在幾年前的肯德基廣告扮演穿上太空人服裝的山德斯上校。（圖／摘自Commercials Funny YT）

肯德基將蛋撻配方更改、又以「和原味蛋撻走入歷史」作為噱頭，引爆熱烈搶購和爭議話題。事實上在傳統速食業的大品牌中，肯德基在歐美一向是很有宣傳創意，也有膽識嘗試，曾經找過賭城猛男扮成「肯德基爺爺」山德斯上校裸上身大跳熱舞，也曾經找過一堆大咖在廣告裡演山德斯上校，就連主演《魔戒》與《七寶奇謀》、現任美國演員工會主席的史恩奧斯汀都曾經扮過，陣容超狂。大多數的老字號品牌都會有包袱，造成宣傳手法陳舊、難以抓住年輕世代的眼光，肯德基卻絕對不會如此。他們完全不介意把品牌的象徵—肯德基爺爺做各種變化，甚至自己玩得比別人還開。6年多前，他們曾在母親節推出「肯德基猛男」廣告，只見山德斯上校把上衣撕開，卻是強壯的胸肌與6塊腹肌，接著和其他裸上身的猛男大跳性感舞蹈，大家脫到只剩內褲，曾引爆熱烈話題。而他們的廣告中也會透過不同的大咖來飾演山德斯上校，製造新的噱頭。像是《鐵達尼號》裡扮演李奧納多狄卡皮歐情敵的比利贊恩，就曾在廣告中塗滿閃瞎眼的「土豪金」、化身「黃金山德斯上校」，為了宣傳當時的蜂蜜芥末口味。那種浮誇、自戀又帶點邪氣的演技，簡直把炸雞廣告拍出了好萊塢大片的既視感。擅演黑道大哥的雷李歐塔，則展現了極致的「精神分裂式」演技，在廣告中扮演有雙重人格的山德斯上校，為了爭論炸雞要甜還是辣，還自己跟自己爭執，在房間裡差點失控，反差萌讓影迷又怕又愛。曾經是美國青春小生中被稱為「顏值天花板、超過湯姆克魯斯」的羅伯洛，也在肯德基廣告中扮成穿太空裝的山德斯上校，神情肅穆地宣布，要將肯德基的辣味雞肉三明治送入太空，號召大家趕快趁雞肉三明治升空前先買來嘗一嘗。史恩奧斯汀的廣告則以他的代表作《豪情好傢伙》作為靈感來源，讓他飾演的大學美式足球隊員有了新夢想：成為山德斯上校，也抱著一桶炸雞衝鋒陷陣。最讓人讚嘆的操作之一，是肯德基乾脆拍了一部頗具肥皂劇羅曼史風格的微電影《誘惑秘方（A Recipe for Seduction）》，找來性感主持人馬利歐羅培茲扮演山德斯，靠11種餐桌祕方贏得女繼承人的愛，馬利歐陽光開朗的形象深植美國觀眾心中，無形中也讓山德斯變得更年輕、帥氣，這也就是肯德基的目的，要打進新一代消費者的心中，不要讓他們覺得山德斯老過頭，影響到對肯德基的喜愛。