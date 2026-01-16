我是廣告 請繼續往下閱讀

一、台美之間

二、日美之間

三、韓美之間

台美關稅談判在美東時間15日達成協議，拍板對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇，以及擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等多項預定目標，不少產業界點評給予肯定，在關稅降至15%與日本、韓國持平，不過主責談判的行政院副院長鄭麗君今（16）日強調，台灣模式與日韓模式不同。究竟對台灣的影響、好壞是如何？本文就將針對台美、日美和韓美之間相關比較進行統整，讓讀者一次看懂差異。美國對台灣對等關稅稅率降至15%且不疊加，這是美國逆差國當中最惠的待遇，同時與歐、日、韓等美國主要盟友齊平、獲得同樣稅率。台灣也向美方提出爭取超過1000項的對等關稅豁免。台灣的半導體與科技企業，將對美進行2500億美元的新增直接投資，台灣政府透過信用保證機制，支持金融機構為企業赴美提供金融支持、擴展完整的半導體供應鏈與生態系統，協助提供赴美投資的企業2500億美元。在這次談判過程中，台美達成4個主要目標，對等關稅從去年4月的32%，8月初調降到20%，這次對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」。日本對美適用的對等關稅稅率為15%，且不疊加，但關鍵產業採取產業別關稅處理；根據日本政府公布的備忘錄文件，日本承諾的對美投資金額為5500億美元，涵蓋半導體、能源、製藥、造船與AI等多元產業，但條文中未涉及政府信用或風險承擔，投資標的將由美國政府的「投資委員會」推薦，再由美國總統決定，期限則到川普任期結束前，台美、韓美則無期限限制。韓國（南韓）對美適用的對等關稅稅率為15%，且不疊加，韓國承諾的對美投資金額為3500億美元，另1500億用於協助美國造船產業，並明確拆分為「已核准投資」與「MOU 承諾投資」，還首度將年度資金上限、匯率穩定與調整機制寫入協議。直得注意的是，若韓國企業無故降低投資速度或拒絕特定項目，將面臨關稅懲罰，與此相比，台灣產業投資完全由企業自主規劃，不受美國政府項目清單限制。