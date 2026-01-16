我是廣告 請繼續往下閱讀

根據ESPN最新報導，洛杉磯道奇確定以4年2.4億美元（約合新台幣75.7億），簽下自由市場最大咖外野手塔克（Kyle Tucker），合約中包含2027年結束後的球員跳脫權，道奇等於用平均1年6000萬美元，補上相較貧弱的外野火力。塔克原本被評估有望爭取12年、4.6億美元（約合新台幣145億），年薪3830萬美元合約，結果道奇直接用多出近1倍價碼搶人，展現宇宙豪門「鈔能力」。現年28歲的塔克，近4年都入選明星賽，近3年更打出最頂級球星身手，OPS+分別為142、179與143，還具備水準以上守備，如今確定加盟道奇，與大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman），組成史上最強的前四棒。《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）日前就曾預測塔克爭奪戰中，道奇有望從與紐約大都會、多倫多藍鳥的三方競逐中脫穎而出，但薩蒙當時預期塔克正在尋覓一紙12年、總額落在4.6億美元（約合新台幣145億）的合約，年均薪約3830萬美元，如今道奇雖然縮小年份至4年，但年均薪幾乎超過1倍。此外，《Fansided》專欄作家莫瑞（Robert Murray）2天前曾報導，在多方競逐下，塔克年薪持續飆升，目前落在最高1年5000萬美元，同為豪門的大都會也開出同等價碼，吸引塔克加入，但道奇最終仍用高出1000萬的代價搶下這位大咖外野手。道奇簽下塔克後，不僅獲得了一名左手強打，更能靈活調整外野佈局。隨著塔克的入駐，道奇隊可將另一名重砲赫南德茲（Teoscar Hernández）移防至左外野，完美填補原本略顯單薄的右外野防區，打造出全聯盟最奢華的攻守陣容。而道奇無資金上限的搶人計畫，如今再創代表作，用遠超市場價格的4年2.4億美元帶走塔克，也再度用鈔能力，打臉一票資深記者與作家。