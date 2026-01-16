7-11 Fresh店型首度插旗雙北了！「Fresh橋港門市」在1月3日正開幕，開幕首週業績就突破百萬，目前Fresh店型全台僅有7間，與一般門市差別在於有百款生鮮類別商品，袋裝、盒裝水果到多元蔬果選擇一應俱全，且還有大區域IP專區，打破超商僅販售便利性隨手包的刻板印象，多元服務更像是小型超市，且!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR、果汁BAR、哈燒專櫃也一口氣全到位。
「Fresh橋港門市」插旗淡水八里！雙北僅這一間
7-11「Fresh橋港門市」位於八里中山路商圈，為雙北第一間Fresh店型、全台第七間，特色在於導入7-11多項服務類別，試營運首週就突破百萬營收，以生鮮蔬果、IP商品、CITY CAFE、烘焙等類別最受青睞。
門市試營運三週以來韓國麝香葡萄銷售已突破2,000組，其他如日本九州草莓、祕魯藍莓、智利櫻桃、山形蘋果及有機蔬菜、進口起司也有穩定成長。1月17日中午12點更推廣愛媛赤松農園蜜柑袋試吃服務，每袋售價只要199元。
即日起至1月31日止，Fresh橋港門市推出開幕第二波單店優惠活動，包括單筆消費滿1000元限量贈送OPEN精美贈品、不可思議茶BAR「梔子花青茶」買3送1，以及生鮮肉品、蔬菜合計消費滿399元即贈送TATAS湯底系列一盒、日本蘋果全面9折、智利櫻桃1月21日起特價199元等。
「Fresh橋港門市」設置IP專區！盒玩、公仔肖像、動漫通通有
除了生鮮蔬果外，「Fresh橋港門市」推出「IP專區」，由野獸國、TOP TOY兩大品牌領軍，以「盒玩」、「公仔肖像」、「動漫」三大主軸集結限定商品，價格從99元至999元，一口氣整合20台IP專區貨架，選擇超多！
7-11表示，IP專區能吸引學生族群、青壯年客群不分男女進店尋寶，其中以「盒玩」最受歡迎。近期受電影上映帶動《動物方城市》茱蒂成長盒玩最熱銷，其他如寶可夢卡牌、卷卷羊熊熊包毛絨隨身包盲盒、蠟筆小新換裝派對搪膠毛絨盲盒、玩具總動員30周年經典角色系列等都相當熱賣，IP商品亦將依主題持續更新，每次到門市遊逛都能有新鮮感。
全家攜手蜷川實花展！限定杯身與杯套絢爛登場
此外，全家則與蜷川實花展合作，即日起於全台店舖推出Let’s Café、Let’s Tea三款限定杯身與一款限定杯套，將絕美並具有標誌性的花朵列印在杯身上。消費者只要保留杯身或杯套，並且在1月17日起至2月28日前，前往蜷川實花展現場購票，就可享有450元優惠票價（原價490元）。
同時，在全家店舖FamiPort及線上平台FamiTicket也同步販售《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》的門票，只要在16日前購買，即享預購價單人票400元及雙人票780元優惠，喜歡蜷川實花的粉絲千萬別錯過。
資料來源：7-11、全家
