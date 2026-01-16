我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選結果昨（15）日揭曉，立委陳亭妃以2％差距擊敗黨內對手林俊憲，將代表民進黨力拚台南首位女市長，更是將6度對決「老對手」國民黨立委謝龍介。然而，外界關注她和林俊憲今天在立法院的互動狀況，她燦笑表達絕對沒有問題，不過，謝龍介指出，妃憲選前砍得刀刀見骨，短時間要整合恐怕有困難，加上傳聞總統賴清德為顧全台南市，不得不妥協，種種跡象都讓他非常有信心，年底可以光復台南。謝龍介今受訪提到，選前林俊憲對陳亭妃的攻擊砍得刀刀見骨，短時間要整合，也不容易，林俊憲的支持者也有在討論：「謝龍介說只要做4年」這件事，接下來就看他們怎麼整合了。他自己則是會全力以赴，非常有信心要光復台南，且已經有很多鄉親和他講，要給他4年的時間把台南清理乾淨。至於陳亭妃說要6戰6勝，謝龍介回應指出，她贏了20多年，台南有更清廉、乾淨、光榮嗎？都沒有！他們只在意自己的贏和個人利益，反觀他，一路控告官商勾結，是要讓台南市民贏。謝龍介更指出，去年12月就有傳聞，民進黨內盛傳林俊憲對上謝龍介會有很大危機，陳亭妃出線的危機比較小，若再傾府院黨資源，才能保住台南，以總統位置來考量，不能失去台南市，賴總統才因此妥協。不過，這個說法是否屬實？謝龍介說他也不清楚，但這表示賴總統的領導很可能已經有破口了。謝龍介揭露，蘇院長和賴總統交情明明不怎麼樣，還可以跨刀挺林俊憲，罵陳亭妃品行不佳，這些批評都是黨內下的重手，但賴總統最後還是顧全大局，讓大家看得一頭霧水，表示整合還有一段路要走！不過，這些都是民進黨家務事，反觀國民黨，他自己這邊的整合是事半功倍，非常有信心。