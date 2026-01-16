我是廣告 請繼續往下閱讀

▲若湖人能將2032年首輪籤轉化為2至3枚不同年份的選秀權，便能搭配陣中球員發動多筆交易，能讓湖人在面對如庫明加（Jonathan Kuminga）等目標時，具備更強的競爭力。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊在交易大限前的補強計畫終於有了重大突破。根據《雅虎體育》資深記者歐康納（Kevin O'Connor）爆料，湖人制服組為了突破資產不足的困境，已正式將手中最具價值的「2032年無保護首輪籤」擺上檯面。但湖人的策略並非直接用這枚籤換人，而是計畫仿效去年的太陽隊，將其拆解為多枚未來的首輪選秀權，以發動更大規模的球員交易。目前湖人手中僅剩2031年或2032年其中一枚首輪籤可供交易。為了增加談判桌上的籌碼數量，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）正試圖仿效去年鳳凰城太陽隊將2031年首輪籤交易至猶他爵士，換回三枚順位較後段首輪籤的做法。歐康納指出，若湖人能將2032年首輪籤轉化為2至3枚不同年份的選秀權，便能搭配陣中球員發動多筆交易。這不僅能規避聯盟禁止連續年份交易首輪籤的限制（Stepien Rule），更能讓湖人在面對如庫明加（Jonathan Kuminga）等目標時，具備更強的競爭力。湖人目前戰績24勝14負暫居西區第5名，但團隊防守效率僅排在全聯盟第23位，急需一名具備防守與運動能力的側翼。目前湖人的清單包含：庫明加： 昨日正式向勇士提出申請交易，被視為最有可能入手的目標。瓊斯（Herb Jones）： 紐奧良鵜鶘隊的防守神鎖，但據傳代價極高。墨菲（Trey Murphy III）： 同為鵜鶘隊的新生代重砲，但鵜鶘目前傾向不放人。為了匹配薪資並清出名單空間，湖人正積極推動將前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與後衛文森（Gabe Vincent）打包送出。這兩名老將本季皆因傷病困擾導致表現不穩，已逐漸跌出總教練瑞迪克（JJ Redick）的輪替陣容。歐康納大膽預測，湖人可能成為三方交易的關鍵角色：例如湖人先送出薪資包與選秀權給勇士換取庫明加，而勇士再利用這枚選秀權作為籌碼，向布魯克林籃網追求小波特（Michael Porter Jr.）。隨著2月5日交易大限逼近，湖人這場「以籤換籤」的創意博弈，將決定他們是否有足夠戰力在季後賽輔佐東契奇（Luka Doncic）衝擊第18座總冠軍。