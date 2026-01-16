行政院今（16）日拍板確認「台美對等關稅 15% 且不疊加」，市場看好下一步將是「美國車 0 關稅」成真，引發對特斯拉降價的強烈預期。就在這波話題熱潮中，台灣 Tesla 今也宣布全新 Model Y Performance 正式開賣，直接祭出「特斯拉 0 頭款」方案，試圖用最強性能與低門檻優惠，搶先收割觀望買氣。
3.5秒破百！Model Y Performance規格曝光
本次新上架的 Model Y Performance 售價定為 249.99 萬元，主打性能與續航力的平衡。在規格方面，搭載雙馬達全輪驅動系統，官方數據顯示其零百加速僅需 3.5 秒，極速可達每小時 250 公里。
針對電動車主最在意的里程焦慮，新車款採用升級版電池芯，WLTP 標準下續航里程來到 598 公里，並支援 15 分鐘補充 243 公里續航的快充能力。此外，本次同步開放全新車色「海軍藍（Marine Blue）」，不過消費者需留意，該車色需額外加價 4.8 萬元選配。
Model Y Performance 重點規格表
配備升級！推0頭款與月付方案搶客
內裝部分，Model Y Performance 與全車系同步升級 16 吋 QHD 中控螢幕，並導入碳纖維飾板與具備通風加熱功能的跑車座椅，後座則標配 8 吋觸控螢幕以提升乘客娛樂體驗。
為了在 Model Y 價格敏感帶殺出重圍，並降低消費者對未來車價波動的疑慮，Tesla 宣布本週末起全台體驗店開放賞車，並同步推出當季購車禮遇，提供「0 頭款」或「月付 9999 元」方案，讓消費者能以較低的門檻即刻入主。
0關稅將大降價？特斯拉訂價策略曝
近期「美國車 0 關稅」議題在 PTT 車板與股市引發熱烈討論，不少準車主都在問：若關稅真的歸零，現在買車是否會買貴？由於「美國車關稅」尚未定案，台灣特斯拉目前沒有最新說法。
不過，台灣特斯拉去年 8 月在全新改款 Model S 與 Model X 媒體預賞會曾回應定價樂略提問表示，未來美國車整車零關稅若協商成功，未來車價是否調降及降幅多少，「一切依照總部的訂價策略」。
資料來源：特斯拉
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次新上架的 Model Y Performance 售價定為 249.99 萬元，主打性能與續航力的平衡。在規格方面，搭載雙馬達全輪驅動系統，官方數據顯示其零百加速僅需 3.5 秒，極速可達每小時 250 公里。
針對電動車主最在意的里程焦慮，新車款採用升級版電池芯，WLTP 標準下續航里程來到 598 公里，並支援 15 分鐘補充 243 公里續航的快充能力。此外，本次同步開放全新車色「海軍藍（Marine Blue）」，不過消費者需留意，該車色需額外加價 4.8 萬元選配。
Model Y Performance 重點規格表
|Model Y Performance 重點規格表
|建議售價：2,499,900 元
|0-100加速：3.5 秒
|最高續航：598 公里 (WLTP)
|驅動形式：雙馬達全輪驅動
|特色配備：21吋輪圈、紅色卡鉗
|全新車色：海軍藍 (選配 +48,000元)
內裝部分，Model Y Performance 與全車系同步升級 16 吋 QHD 中控螢幕，並導入碳纖維飾板與具備通風加熱功能的跑車座椅，後座則標配 8 吋觸控螢幕以提升乘客娛樂體驗。
為了在 Model Y 價格敏感帶殺出重圍，並降低消費者對未來車價波動的疑慮，Tesla 宣布本週末起全台體驗店開放賞車，並同步推出當季購車禮遇，提供「0 頭款」或「月付 9999 元」方案，讓消費者能以較低的門檻即刻入主。
近期「美國車 0 關稅」議題在 PTT 車板與股市引發熱烈討論，不少準車主都在問：若關稅真的歸零，現在買車是否會買貴？由於「美國車關稅」尚未定案，台灣特斯拉目前沒有最新說法。
不過，台灣特斯拉去年 8 月在全新改款 Model S 與 Model X 媒體預賞會曾回應定價樂略提問表示，未來美國車整車零關稅若協商成功，未來車價是否調降及降幅多少，「一切依照總部的訂價策略」。
更多「台美關稅拍板」相關新聞。