我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Andy（左）指控家寧（右）聯手男藝人暗中買通往軍抹黑，致使炎亞綸遭受波及。（圖／眾量級CROWD 臉書）

炎亞綸怒轟家寧、Andy「假情侶」！再開戰酸民

▲▼炎亞綸回擊網友惡意。（圖／翻攝自Threads）

藝人炎亞綸人紅是非多，去年底捲入YouTuber家寧、Andy公關危機風波，遭指暗中幫忙女方買通公關、網軍，使得男方形象一再被打壓，引發爭議，對於接連網友質疑，炎亞綸終於忍無可忍，透過社群臉書一一回擊惡意，「要我回應你們這種無憑無據就能高潮的人？值得我花時間嗎？」更直稱家寧、Andy根本是「假情侶」，火大嗆聲網友： 「你們真的蠻搞笑的。」近日社群Threads一篇以「不懂炎亞綸為啥要對Andy老師敵意這麼大」為題的貼文掀起討論，可見大批網友不滿聲浪，逐一要炎亞綸解釋幫助家寧的真相，甚至口出惡意、直指所為，這讓炎亞綸火大開炮：「要我回應你們這種無憑無據就能高潮的人？值得我花時間嗎？」炎亞綸形容家寧、Andy根本是「假情侶」，實在無需花時間及心力澄清，面對無憑無據的謠言指控，他直嗆：「你們真搞笑，會有真正的對話紀錄到底是你們還是我？話說回來，會被一對假情侶吸引成為他們粉絲的你們，真的蠻搞笑的。」理直氣壯的語態，看得出火氣不小。事實上，去年12月，炎亞綸錄製Podcast節目《激罵揪某聊》時，被主持人忍不住問道幫助家寧的人「是你嗎？」他則回應：「到底一個人有多閒，要去管別人的破事，大家自己判斷，我就是很懶得講。」表示自己衰事纏身，還特別去廟裡拜拜，希望擺脫諸多莫名其妙之事。