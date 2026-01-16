我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市警察局長李西河今（16日）屆齡退休，先前一度傳出接替人選難產，引發外界關注。今（16日）上午警政署正式公布名單，台北市警察局長由高雄市警察局長的林炎田接任；另同樣屆齡退休的刑事局長周幼偉，其大位則由原任保七總隊長邱紹洲接替。此外，警政署也公布全國139名高階警官異動名單，預計將於下週二（20日）統一進行交接。