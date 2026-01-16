我是廣告 請繼續往下閱讀

去年（2025）發起罷免國民黨立委賴士葆的民團「」在台北市文山區超商外擺攤徵求連署，遭到一名自稱畢業的男子質疑，高舉手中的飲料作勢潑灑還說出「」，罷團志工回擊「？」並報警提告，台北地檢署以《公職人員選舉罷免法》的妨害連署罷免以及《刑法》恐嚇共兩罪起訴，不過台北地院判無罪，因為2025年4月1日晚間6點半，「文山退葆」在政大實小旁邊超商連署罷免賴士葆的活動，周姓男子路過斥責罷團有申請路權嗎？為何阻礙人家做生意？罷團志工反問周姓男子在那邊喝咖啡是否有申請路權？周姓男子再嗆志工「」、「妳要我試嗎」，並拿著飲料走近4名罷團志工，聽到其中一人勸阻、要求後退，接著大罵「」。罷團當晚10點多前往指南派出所報案，指稱一名自稱念法律系的男子出言挑釁恐嚇，還打算用熱咖啡潑志工，北檢去年7月偵結起訴，周姓男子在法庭上不認罪，他認為自己並未妨害罷免案連署，這場衝突只是單純吵架，罷團志工根本沒在怕；至於法院勘驗現場影像，周姓男子質疑罷團「人家的門口做生意，佔到人家的位置，停車欸！有跟裡面的人打過招呼嗎？」、「這樣妨害人家的生意」、「你們有沒有申請路權啊？這樣搞你們有沒有申請路權？」，，周姓男子接著說「你要不要我潑你，讓你知道這不是咖啡？」周姓男子再嗆「你讓我試嗎？你要我試嗎？」並舉起手中的飲料，走向罷團志工。周姓男子回擊「來啊來啊，我一個打你們4個，你要比人多嘛。」、「你為什麼要潑我們？法官指出，周姓男子不滿罷團志工回話方式，才會持續爭辯、反擊，他拿飲料靠近的舉動「為展示手中飲品並非咖啡」，罷團志工跟周姓男子互嗆，過程中不時發出「呵呵呵」的笑聲，可證並未因此心生畏懼，也不足以認定周姓男子恐嚇、蓄意妨害罷免連署，因此判決無罪。