▲平安符上面都蓋了各大廟的神明大印，這些大印表示神明調派天兵、天將、分身。（圖／《NOWNEWS》資料照）

▲將過期的舊平安符燒化掉，換掉前，要請天兵天將歸位。（圖／《NOWNEWS》資料照）

台灣民俗信仰中，平安符、護身符、財神符、文昌符都是重要的角色，不過命理專家楊登嵙提醒，平安符法力是有期限的，不是一個平安符就可以無限期使用一輩子，最多為期一年，若是去年農曆年求的，3個月到1年內都可以回神明爐過火「充電」，若是要替換掉過期、破舊、磨損也不可隨便扔進垃圾桶，處理方法有三種一次收。楊登嵙表示，平安符上面都蓋了各大廟的神明大印，這些大印表示神明調派天兵、天將、分身，到家中駐守或隨身保護，平安符就是神明發的保護令，保佑我們出入平安、健康或發財。，信眾要特別注意平安符是有效期的，大部分的平安符都是為期一年，所以，平安符如果沒有破損，一年內可以回到原本求平安符的廟中向神明稟告，感謝神明與天兵天將的護佑，再到其神明爐過火「充電」，回復其效力。楊登嵙提醒，平安符不是越多越好，破損的符令會失效，若要替換掉過期、破舊、磨損的平安符，是不可以隨意扔進垃圾桶，亂丟是褻瀆神明，還可能有業力及負面影響。破損或「過期」的平安符，建議以下處理方法：一、最好回原來寺廟，將過期的舊平安符燒化掉，換掉前，要請天兵天將歸位，並請向神明稟告，感謝一年來的庇護，稟明要把舊的平安符燒化掉，之後在燒金紙時一同化掉。二、到附近寺廟，請平安符的神佛、天兵、天將歸回原位，然後到金爐連同紙錢燒化過期或破損平安符。三、家裡拜拜時，請平安符的神佛、天兵、天將歸回原位，然後到金爐連同紙錢燒化過期或破損平安符。此外，楊登嵙也額外提醒，廟中求取的籤詩該怎麼處理？籤詩主要是給信徒了解意思，，如果想留做紀念，其實可用手機拍下來就好，一方面環保，二方面也不用去擔心要不要燒化等問題。資料來源：命理專家楊登嵙