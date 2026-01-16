我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼林志玲最新廣告中的樣貌（上下圖）被網友說長得不太一樣。（圖／皮膚科段鱈芸醫生、林志玲工作室、娛圈大BOSS微博）

台灣首席名模林志玲晉升一寶媽後不中斷演藝工作，依然活躍幕前，日前化身啦啦隊女神，奇蹟逆齡的外貌博得一片好評，不過她近日幫保養品拍廣告，網友卻覺得女神的面容有些變化，除了眼睛變小，嘴唇也變厚，還有人直指神似港星莫文蔚，引起議論。林志玲替法國知名護膚品牌面霜代言，側拍的花絮影片中，她身穿鑽面削肩褲裝，長髮塞耳後，露出精緻臉孔及苗條身段，或是另一套平口小禮服，女神舉手投足皆明豔動人，美貌堪稱零死角。然而，不知是妝容關係還是、光源或鏡頭角度，不少網友感覺林志玲的近貌出現變化，「確實面向變了」、「我感覺變化最大的是嘴」、「眼睛怎麼好像小了」、「開始向網紅臉靠攏」、「是不太一樣了，額頭飽滿了」、「肌肉走向變了」、「眼睛像被縫小了一樣，奇怪的感覺」、「變成莫文蔚？」甚至連官方釋出的CF也被說「不像本人」。據了解，林志玲曾經公開分享的凍齡祕訣主要圍繞自然方式，如日常飲食遵循「7分飽」原則，睡前4小時不進食，並多喝水、少碰澱粉，會泡牛奶浴和精油浴，保養方面注重保濕，大量使用護手霜、濕敷化妝水、乳霜和精油按摩，加上規律運動。幾年前有大陸醫美業者以「志玲姐姐和baby（楊穎）當年還沒整的這個部位」，作為文宣廣為放送，暗示她曾經整形，讓林志玲罕見提出告訴，求償205萬人民幣（約925萬元台幣），最終該醫美業者被法院判賠25萬人民幣（約112萬元台幣），還了女神清白。