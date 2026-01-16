LINE免費貼圖2026年1月號懶人包一次打包！《NOWNEWS今日新聞》整理本周最夯LINE免費貼圖資訊，從拜年必備的春節過年貼圖，到實用問候的早安貼圖通通有。LINE表示，官方貼圖小舖已上架全新Effy貓貓貼圖，收錄「早安、謝謝」等高實用圖案；此外，還有多款隱藏版兔兔主題貼圖同步釋出，包含社畜兔、情緒化兔子等，共19款免費貼圖可直接下載，適合一次打包收藏，隨時傳訊不詞窮。
📍LINE 社群 × Effy（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物直播 × 兔子波波（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/06
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物夯話題 × 啊兔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/12
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE禮物 × 椒滴滴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/06
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍愛爾康 × 日子還是要過鴨 - 看清楚了鴨（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/05
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 社畜兔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/03
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍全電商 福利熊出任務（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/21
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE Bubble 2×動畫 「藥師少女的獨語」（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/21
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE購物 × 情緒化的兔子（⬇️點此下載）
下載期限：2026/02/04
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE GO × 松尼奇尼（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/28
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍永豐銀行 l 小蜜豐超實用日常（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍中國信託×反應過激的貓 這也挺過頭了吧！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍DIOR × LINE FRIENDS 限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/23
使用效期：180天
取得條件：達成指定條件
📍華南銀行與昏呱 陪你新年迎好運（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍金爸爸×超級羽毛蛋：2026全員作伙迎新年（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍拒絕努力 認真躺平 KYOnline圈養你（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物品牌名店 × 一顆兔兔（⬇️點此下載）
下載期限：2026/01/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍台北捷運 捷米（⬇️點此下載）
下載期限：2026/03/16
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
