▲LINE免費貼圖「LINE 社群 × Effy」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 兔子波波」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物夯話題 × 啊兔」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 椒滴滴」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「愛爾康 × 日子還是要過鴨 - 看清楚了鴨」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 社畜兔」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「全電商 福利熊出任務」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖LINE Bubble 2×動畫 「藥師少女的獨語」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 情緒化的兔子」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE GO × 松尼奇尼」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「永豐銀行 l 小蜜豐超實用日常」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「中國信託×反應過激的貓 這也挺過頭了吧！」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「DIOR × LINE FRIENDS 限定貼圖」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「華南銀行與昏呱 陪你新年迎好運」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「金爸爸×超級羽毛蛋：2026全員作伙迎新年」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「拒絕努力 認真躺平 KYOnline圈養你」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 一顆兔兔」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「台北捷運 捷米」。（圖／取自LINE）

LINE免費貼圖2026年1月號懶人包一次打包！《NOWNEWS今日新聞》整理本周最夯LINE免費貼圖資訊，從拜年必備的春節過年貼圖，到實用問候的早安貼圖通通有。，官方貼圖小舖已上架全新Effy貓貓貼圖，收錄「早安、謝謝」等高實用圖案；此外，還有多款隱藏版兔兔主題貼圖同步釋出，包含社畜兔、情緒化兔子等，共19款免費貼圖可直接下載，適合一次打包收藏，隨時傳訊不詞窮。下載期限：2026/02/12使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/02/06使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/02/12使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/02/06使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/02/05使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/02/03使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/01/21使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/01/21使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/02/04使用效期：90天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/01/28使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/01/22使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/01/22使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/01/22使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/03/23使用效期：180天取得條件：達成指定條件下載期限：2026/01/22使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/01/22使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/01/22使用效期：180天取得條件：加入好友下載期限：2026/01/22使用效期：90天取得條件：加入好友下載期限：2026/03/16使用效期：90天取得條件：達成指定條件