韓籍啦啦隊女神李多慧日前捲入脫口秀演員林妍霏影射「私下抽菸、說話做作」風波，她本人先前自拍影片時刻意壓低音量澄清「真的真的不喜歡抽煙」。今（16）為事件發生後李多慧首度公開現身，來到台中大遠百擔任機能服飾品牌 ONE BOY一日店長。《NOWNEWS》記者約莫12點抵達活動現場，目測已經有上百粉絲擠爆櫃位，還有鐵粉一早從高雄北上，自製小卡還暖心向李多慧喊話：「就愛妳的口音！」
李多慧近日捲入脫口秀演員林妍霏嘲諷風波，引發軒然大波，今日首度公開現身，來到台中大遠百擔任 ONE BOY 一日店長，凡消費一次即送海報，現場還會抽出10位幸運兒和李多慧單獨合影和簽名海報，因今為事件發生後李多慧首次露面，吸引大量粉絲到場應援，有人自製小卡、送上花束、海報等。
為了一睹女神風采，8點百貨還沒開就吸引不少粉絲到場，粉絲楊先生接受《NOWNEWS》訪問時表示，百貨公司一開放進場，大家就手刀衝上櫃位卡位。楊先生興奮地說：「雖然每一場多慧的活動人都很多，而且今天是她2026 年第一個公開活動，一定要來共襄盛舉！」 今日也特地準備了簽名毛巾應援，並一口氣買了三件商品來支持偶像。
鐵粉痛批脫口秀內容：無中生有！
針對近期李多慧遭喜劇演員影射私下抽菸且被模仿語氣一事，現場粉絲展現強大護主心切。楊先生直言，看到充滿正能量的偶像被抹黑「當然會生氣」，強調粉絲絕對會繼續支持她留在台灣。他表示今天特地買了三件商品，希望能當面跟多慧說一聲「加油」，期待她繼續在台灣發光發熱。
從高雄特地搭高鐵北上的資深鐵粉葉先生，今早 8 點半就抵達現場排隊。葉先生受訪時痛批脫口秀內容：「根本是無中生有！」 對於李多慧曾表示考慮改變說話方式，葉先生更是心疼地透過鏡頭向多慧喊話：「不要生氣！我們喜歡妳可愛的口音，非常自然！一個韓國人講中文這樣已經很厲害了。」 葉先生還自製了應援小卡，希望多慧女神可以繼續fighting。
資料來源：ONE BOY
