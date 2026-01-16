我是廣告 請繼續往下閱讀

為提升城市防救災量能，台中市政府（15）日辦理「替代役男法紀教育暨民防訓練」，調訓轄屬38個機關單位、共274名替代役男參與。本次訓練重點聚焦於災民收容與民防支援任務，旨在強化替代役男在緊急狀況下的「即戰力」，成為台中市防救災體系中最可靠的穩定力量。民政局長吳世瑋表示，災民收容安置是災害防救中最貼近民眾的環節，而替代役男則是第一線不可或缺的支援人力。他強調，透過法紀教育與專業訓練，不僅能端正役男的服勤態度，更能確保其在災害發生時，能迅速配合指揮，投入災民收容、維持民生運作及支援軍事勤務等任務，成為守護市民生命財產安全的堅實後盾。此次訓練邀請內政部專責輔導員鄧國晨教官，針對服裝儀容、紀律及服勤態度進行強化；同時由內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心視察陳志文，結合實務案例解析役政法規，協助役男與管理人員建立正確法紀觀念，確保未來執行收容工作時能依法、有序推動。因應近年重大災害經驗，市府特別邀請世界展望會主任鄭宗訓及專員賴瑞斌擔任講師。課程以「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害」為案例，深入剖析災民收容救濟站的實務運作，包括：指揮體系與橫向聯繫機制、災民報到動線規劃與秩序維護、物資清點、發放與管理、弱勢族群關懷與心理撫慰安置。民政局強調，市府持續落實「平時即訓、災時即用」的民防模式。透過此次在職訓練，不僅提升役男的專業素養與人道關懷心，更為其退役後銜接備役編組奠定基礎。未來，這群受過專業訓練的役男將能在緊急時刻即刻投入，協助穩定民生，展現城市防衛韌性。