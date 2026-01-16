台美貿易談判持續推進，2026美國車關稅是否歸零成最熱門的話題。先前瘋傳的「美國進口車免稅試算表」再被翻出，顯示特斯拉可能降幅不是最殺，而是熱門家庭MPV Toyota Sienna 降幅高達 43%，車價一口氣大砍百萬。這張表格背後的計算邏輯是否符合現實？若真的實施美國車零關稅，特斯拉免關稅價格又會落在何處？透過拆解進口車稅金試算公式，一窺真實的降價幅度。
網傳降幅破四成？Sienna竟能省下百萬
專營二手車交易的 OURSCAR 先前曾製作「台灣如果取消汽車關稅」圖卡，列出了若「免去所有稅賦」（含進口稅、貨物稅、營業稅及奢侈稅）後的夢幻價格。
這張圖表讓不少消費者以為一旦貿易協定通過，車價就能直接腰斬，但實際上OURSCAR只是假設「台灣變成免稅自由港」的極端試算，現實中發生的機率極低。
稅率疊疊樂！進口車稅金試算大揭密
為什麼進口車在台灣會翻倍賣？關鍵在於台灣獨特的「層層累進」稅制。根據現行法規，一輛進口車抵台後，需先徵收 17.5% 的關稅。接著是貨物稅，一般油車需繳 25% 至 30%；雖然純電動車（如特斯拉）目前享有貨物稅減免優惠（完稅價 140 萬以下免稅，超過部分減半徵收），但別忘了，這是在繳完 17.5% 關稅後才算的優惠。最後再疊加 5% 營業稅，若是高價豪車還需負擔 10% 奢侈稅。
這意味著，即便電動車在「貨物稅」這層打折，第一關的「進口關稅」依然是一筆硬成本。因此，2026 年若能拿掉最底層的 17.5% 關稅，所有稅基將跟著下降，車價才會有感修正；反之，若只依賴現有的貨物稅優惠，車價仍難以達到網傳的「腰斬」程度。
回歸現實面，若0關稅只降15%
若將情境拉回最可能的「僅免除 17.5% 進口關稅」，實際的零關稅汽車降幅大約會落在 15% 左右。根據OURSCAR試算，Toyota Sienna 的售價將從 238 萬降至 203 萬，雖未達百萬降幅，但仍省下約 35 萬元，競爭力十足。而備受關注的 Tesla Model 3，預估價格將由 170 萬下修至 145 萬；Model X 則可能從 324 萬降至 276 萬。
值得注意的是，對於跨越奢侈稅門檻邊緣的車款（如部分 Model S 或賓士 GLE），降稅可能使其低於 300 萬門檻，進而省下 10% 奢侈稅，產生更大的降價紅利。
2026車市變天？三項隱憂牽動未來價格
雖然零關稅聽起來誘人，但 OURSCAR 分析指出，2026美國車關稅若歸零，恐引發三大連鎖反應。首先是「他國跟進」，德國、日本車廠勢必要求同等待遇，屆時國產車將面臨嚴峻挑戰。其次是「利潤轉移」，車廠可能會以零件成本上升為由調漲原廠車價，導致省下的稅金變成車商利潤，消費者未必能全額享受到降幅。最後則是「車廠洗牌」，若進口車價格殺進國產車區間，台灣汽車產業恐將面臨新一波的整併與淘汰潮。
資料來源：OURSCAR、特斯拉
我是廣告 請繼續往下閱讀
專營二手車交易的 OURSCAR 先前曾製作「台灣如果取消汽車關稅」圖卡，列出了若「免去所有稅賦」（含進口稅、貨物稅、營業稅及奢侈稅）後的夢幻價格。
這張圖表讓不少消費者以為一旦貿易協定通過，車價就能直接腰斬，但實際上OURSCAR只是假設「台灣變成免稅自由港」的極端試算，現實中發生的機率極低。
稅率疊疊樂！進口車稅金試算大揭密
為什麼進口車在台灣會翻倍賣？關鍵在於台灣獨特的「層層累進」稅制。根據現行法規，一輛進口車抵台後，需先徵收 17.5% 的關稅。接著是貨物稅，一般油車需繳 25% 至 30%；雖然純電動車（如特斯拉）目前享有貨物稅減免優惠（完稅價 140 萬以下免稅，超過部分減半徵收），但別忘了，這是在繳完 17.5% 關稅後才算的優惠。最後再疊加 5% 營業稅，若是高價豪車還需負擔 10% 奢侈稅。
這意味著，即便電動車在「貨物稅」這層打折，第一關的「進口關稅」依然是一筆硬成本。因此，2026 年若能拿掉最底層的 17.5% 關稅，所有稅基將跟著下降，車價才會有感修正；反之，若只依賴現有的貨物稅優惠，車價仍難以達到網傳的「腰斬」程度。
若將情境拉回最可能的「僅免除 17.5% 進口關稅」，實際的零關稅汽車降幅大約會落在 15% 左右。根據OURSCAR試算，Toyota Sienna 的售價將從 238 萬降至 203 萬，雖未達百萬降幅，但仍省下約 35 萬元，競爭力十足。而備受關注的 Tesla Model 3，預估價格將由 170 萬下修至 145 萬；Model X 則可能從 324 萬降至 276 萬。
值得注意的是，對於跨越奢侈稅門檻邊緣的車款（如部分 Model S 或賓士 GLE），降稅可能使其低於 300 萬門檻，進而省下 10% 奢侈稅，產生更大的降價紅利。
雖然零關稅聽起來誘人，但 OURSCAR 分析指出，2026美國車關稅若歸零，恐引發三大連鎖反應。首先是「他國跟進」，德國、日本車廠勢必要求同等待遇，屆時國產車將面臨嚴峻挑戰。其次是「利潤轉移」，車廠可能會以零件成本上升為由調漲原廠車價，導致省下的稅金變成車商利潤，消費者未必能全額享受到降幅。最後則是「車廠洗牌」，若進口車價格殺進國產車區間，台灣汽車產業恐將面臨新一波的整併與淘汰潮。
資料來源：OURSCAR、特斯拉
更多「台美關稅拍板」相關新聞。