統一7-ELEVEn獅「台灣轟炸機」陳鏞基，將在今年球季結束後高掛球鞋，結束22年的職棒生涯。陳鏞基2004年展開旅美生涯，最高層級3A，2010年返台加入中職，成為該年度選秀狀元，過去15個中職賽季，陳鏞基替獅隊打下3座總冠軍，個人成績也相當突出，是中職第8位完成「千安、百轟、百盜」的球星。現年42歲的陳鏞基，2004年與西雅圖水手隊簽約，展開旅美生涯，最高層級達到3A，離最高殿堂僅一步之遙，2010年陳鏞基返台投入中職選秀，成為該年度選秀狀元。陳鏞基效力獅隊15個賽季，累積1324安、136轟、119盜，是中職第8位「千安、百轟、百盜」的球星，生涯打擊率2成88。近年因年紀與傷勢影響，陳鏞基出賽數銳減，但實力卻未退化，常常在關鍵時刻代打給予對手致命一擊。2022年好友胡金龍入隊後，「金鏞」再度連線，去年胡金龍在季前選擇引退，陳鏞基則是決定續戰，迎接個人在中職的第16個賽季。據了解，陳鏞基將在今年球季結束後高掛球鞋，相關訊息將會在下午公布。獅隊領隊蘇泰安表示，球隊會尊重選手個人意願和規劃，目前尚未有明確決定，若陳鏞基確認今年底要引退，球隊也會將其引退活動列為重大主題，「會與鏞基瞭解想法，預計下半季賽事舉辦，詳細資訊也得等有確認後再跟大家報告。」