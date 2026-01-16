我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市政今天上午發生一起濺血意外！一名52歲張姓男子突闖進市府，跑到市長室外高喊「要向市長黃偉哲陳情！」，不料陳男遭勸導在外坐下後，竟突持刀割頸自傷，當場血流如注，現場人員見狀立即打119求救，救護人員隨後將張男送往郭綜合醫院救治。對此，市府表示第一時間啟動緊急應變機制，現場駐衛警立即制止規勸，並協助送醫，目前該民眾意識清醒，傷勢無大礙。事發在今天上午10時13分，一名52歲張姓男子，突然闖入台南市府大樓，情緒激動地高喊「要找市長黃偉哲陳情！」，隨後在工作人員勸導下到市長室外稍作休息，不料張男坐下後，竟突拿刀具自傷，導致頸部出現長達20公分、深約0.2公分的傷口，當場血流如注。醫護人員與警方獲報後迅速趕抵現場，經初步包紮止血並緊急送醫搶救，所幸張男意識清楚且生命徵象穩定，目前暫無生命危險。根據警方初步調查，張姓男子早在本月14日就曾前往市府表達訴求。他自述2020年因毒品案於台南監獄服刑期間，曾因戒護就醫問題質疑獄方存在醫療疏失，但事後向相關單位多次陳情卻始終未獲解決，才會於今日再度前往市府尋求協助，至於詳細事發原因及經過，仍有待警方進一步釐清。針對這起突發事件，台南市政府秘書處回應表示，市府在案發第一時間便立即啟動緊急應變機制，現場駐衛警隨即採取行動進行制止與規勸，並迅速協助傷者送醫救治。另外，台南市社會局補充說明，該名男子設籍於其他縣市，日前曾向社會局尋求臨時安置，儘管對租屋處仍有個人意見，但仍對社會局的服務表達感謝，不料竟發生自傷意外。對此，社會局表示將進一步深入瞭解其訴求，除持續提供必要協助外，也會與醫療及社政體系保持聯繫，確保該個案後續能獲得最適當的安排。