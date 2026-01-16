我是廣告 請繼續往下閱讀

▲肯德基宣傳手法引發消費者議論。（圖／翻攝自肯德基臉書）

▲千千（如圖）大嗑7吋巨無霸蛋撻，形容口感甜而不膩。（圖／翻攝自YouTube）

肯德基蛋撻停售烏龍！肯德基今（16） 日宣布「超極酥」蛋撻新版本即將上市，宣傳手法引發消費者議論，相關話題持續延燒，特別的是，美食水水YouTuber「千千」正是肯德基愛好者，其中蛋撻更是每次必點品項，過去她曾開箱試吃「7吋巨無霸蛋撻」，形容與一般尺寸口感相同美味，因為163層撻殼酥脆無比，內餡軟嫩甜又不膩，千千吃得興奮自封：「肯德基的女兒！」、「屌打炸雞！」2023年4月，肯德基推出蛋撻專賣K-Dessert限定的「7吋巨無霸蛋撻」，大型圓體有如大顆烤布丁、又像生日蛋糕，份量及體積超級驚人，尤其以163層手工打造出的酥脆撻殼，加上滿滿濃郁的香滑奶蛋內餡，享受蛋撻的味蕾升級再升級。身為肯德基蛋撻愛好者的千千，當然沒有錯過開箱機會，千千拿起巨無霸蛋撻，欣喜若狂的神情藏不住，「本來以為它那麼大顆不會酥脆，中間內餡也做得比較沒那麼甜，不會膩口，之前一直很想要肯德基蛋撻變大，沒想到真的成真了！」不同於傳統實體門市的消費模式，民眾可透過肯德基官網、PK雙饗卡APP於雲端專賣店訂購點心，再以外送或是預訂快取方式領取商品，將會收到附上粉色刀叉和小花造型點心盤的巨無霸蛋撻，只要插上愛心蠟燭就變身成生日蛋糕！