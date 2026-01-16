我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中百工百業博覽會今（16）日起四天在台中國際會展中心盛大開展，七大展區集結逾千家品牌參展，首日吸引大批人潮湧入。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.16)

台中百工百業博覽會今（16）日起四天在台中國際會展中心盛大開展，七大展區集結逾千家品牌參展，是一次產業指標性展覽，首日吸引大批人潮湧入。台中市長盧秀燕出席開幕式致詞指出，台中國際會展中心第一期工程斥資88億元，由市府自籌完成，盼帶動百工百業發展，並推動第二期工程，打造台中成為重要會展城市。盧市長表示，台中國際會展中心今年迎來第一檔展覽，由台中市商業會主辦「百工百業博覽會」別具指標意義，也恭賀台中市商業會率先進駐，為會展中心揭開序幕，並祝福展會圓滿成功、百業興旺，馬上發大財。盧市長指出，台中國際會展中心由市府自地自建，第一期工程斥資88億元、全數由市府自籌完成，歷經6年多的努力，為中部地區實現30年來擁有大型會展中心、拚經濟的重要夢想，期盼透過會展能量振興百工百業，帶動城市經濟發展。只是，第一期工程沒有中央補助，也沒有地方投資，全由台中自籌完成。盧市長打趣說，前二天她才知道，為何沒有中央補助，原來是沒有跟總「咬耳朵」。她強調，接下來要推動西側第二期工程，只是，台中再也沒有錢了，須要中央補助，讓台中能夠把第二期蓋起來，成為全亞洲最大也是最新的國際會展中心。台中市商業會理事長謝豐享表示，這屆博覽會由台中市商業會集結50個同業公會、日本等7個國家，規劃680席以上展攤，內容多元。除深受民眾期待的年貨大展外，也整合觀光旅遊展、國際新車展示區、數位AI家電展等主題展區，歡迎民眾趕快到官網索取免費門票，展覽自今日起至1月19日止，為期4天，預計入場人次可達10萬人以上，並創造3億元消費產值，展現台中百工百業的厚實實力。經發局指出，台中國際會展中心自去年10月開始試營運，陸續成功舉辦台灣國際五金工具博覽會、台中工具機暨智慧製造展等大型專業展會，體現台中深厚的製造實力與會展能量。此次「2026台中百工百業博覽會」更是中部地區首屆、規模最大、結合產業展示與民生消費的綜合型展覽，具有重要里程碑意義。