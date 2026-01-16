我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆今(16)日在主場迎戰休士頓火箭，上演了一場「新舊雷霆王牌」的殘酷對決。當家球星「SGA」亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)全場僅出手11次就高效率攻下20分，率領球隊在第四節轟出34：16的毀滅性攻勢，終場雷霆便以111：91大勝火箭，豪取近期5連勝。反觀火箭球星杜蘭特(Kevin Durant)全場打鐵，不僅輸球，還被SGA在場上狂噴垃圾話羞辱。SGA此役展現了極致的得分效率，全場11投6中，加上罰球穩穩命中，精準拿下的20分不僅幫助球隊贏球，更讓他寫下難得的歷史紀錄，這是他連續第112場得分突破20大關，同時也是本季開季以來連續第40場得分20+。這項壯舉讓SGA成為自1981-82賽季傳奇球星「冰人」葛文(George Gervin)之後，首位能在開季前40場比賽都至少攻下20分的球員。當年葛文創下的紀錄是開季連45場，SGA目前距離追平這項高懸44年的神蹟僅一步之遙。前三節雙方戰況膠著，雷霆僅握有些微領先。然而進入決勝第四節，雷霆展現了聯盟龍頭的宰制力。靠著替補後衛米契爾(Ajay Mitchell)與華勒斯(Cason Wallace)接連在外線開火，雷霆先是打出一波11：2的小高潮拉開比分，隨後又在火箭總教練尤多卡(Ime Udoka)吞下技術犯規後，發動一波14：0的攻勢徹底擊潰對手意志。雷霆新星霍姆葛倫(Chet Holmgren)貢獻18分，板凳出發的米契爾攻下17分；另一核心J.威廉斯(Jalen Williams)雖然手感不佳僅得6分，但送出全場最高的10次助攻，成功串聯球隊攻勢。相較於雷霆的多點開花，火箭這邊則是災難現場。面對老東家，KD全場23投僅7中，三分球更是5投0中，雖然拿下全隊最高的19分，但效率極低。更慘的是，據現場美媒透露，比賽中SGA在一次攻防對位時，直接對著KD噴了一句超嗆垃圾話：「好好享受西區第7的待遇吧！」此戰火箭團隊命中率低至33.7%，遠不及雷霆的46.1%。儘管火箭在籃板球上以60比44取得巨大優勢，但無奈投籃準星迷航，尤其第四節全隊命中率崩盤至25.9%，只能眼睜睜看著雷霆揚長而去。