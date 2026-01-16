我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市林口區日前發生一起恐怖車禍意外，一名51歲的蕭姓男子於海釣後酒駕行經北77-1鄉道5公里處時，疑似因精神不濟恍神，導致小客車失控衝撞對向一輛載著廢油回收的小貨車，瞬間噴起一道「油」柱，隨後小客車引擎蓋瞬間起火，蕭男緊急將車輛後退又撞到後方山壁，畫面全被行車記錄器拍下。警方獲報到場後，依規定替蕭男實施酒測，其酒測值為0.70mg/L，全案依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。據了解，這名51歲的蕭姓男子12日下午4時許從海釣場剛釣魚結束，期間內有飲酒的狀況。怎料，在準備駕車回家之際因精神不濟、恍神，行駛至北77-1鄉道5公里處的蜿蜒小路時，高速和同車道對向準備會車的小貨車發生擦撞。而小貨車載有滿滿準備回收的廢油，於撞擊瞬間噴出一道廢油，導致小客車引擎蓋起火。蕭男見狀後，緊急將車輛倒退嚕，直到撞到後方山壁後才停下。警方獲報到場後，發現小客車車頭嚴重毀損，所幸火勢已熄滅，現場也沒有造成傷亡情形。員警依規定替蕭男實施酒測，其酒測值高達0.70mg/L，全案依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。