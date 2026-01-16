我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選結果揭曉，陳亭妃力壓賴清德子弟兵林俊憲，陳亭妃今（16）日下午特別獻上鄉親送的堅果，給綠委王世堅。王世堅盛讚這次的勝利絕對不是偶然，讓人看的很感動，也相信陳亭妃一定會大獲全勝。陳亭妃初選勝出，她除感謝所有鄉親的支持外，也特別點名王世堅，感謝王在初選過程中，3度站出來力挺，讓她「再次感受到政治是有溫度的」；陳亭妃下午也到王世堅辦公室送上鄉親的堅果禮盒。陳亭妃說，感謝王世堅的一路陪伴，因此台南鄉親也特別送上堅果給王，「堅定挺妃」，希望王能繼續幫忙助選；王世堅則說，他可以和大家保證，心目中第一名台南市長就是陳亭妃，而陳亭妃一定會在今年大選獲勝，鄉親也提到，他們認為陳亭妃將「超高票」、壓倒性勝利。對於陳亭妃初選勝出，王世堅表示，這完全是陳的努力，而掃街過程中，民調初選態勢很清楚、民眾反應熱烈，街道狹窄的地方民眾也熱烈歡迎，「完全是陳亭妃地方服務的熱情，得到台南鄉親歡迎」。王世堅透露，週三他就篤定跟陳說，「你已經獲得考驗」，完全是陳服務團隊以及其家人的支持，能堅定得走在辛苦的道路上；王說，陳的意志力堅強，騎車到37區，其瘦小身軀體力而言，不是一般人能負荷，到初選最後1個月，靠精神意志力，看了很不捨，「我認為陳這次的勝利，絕對不是偶然，完全是她努力的累積，看了很感動」。對於是否南北連線，王世堅選台北？王笑稱，他不敢，民進黨優秀的人很多，台北首都正在評估優秀的人，但絕對不是評估他。至於被稱是「扶龍王」，王世堅笑稱，因為被他罵的人都成功，如前總統馬英九、前市長柯文哲、立法院長韓國瑜，但那是他該監督的對象，而對於好朋友，一定是鼓勵、幫忙，這也印證「扶龍王用在我的同事，也會很靈」。