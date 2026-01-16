我是廣告 請繼續往下閱讀

寒假網約盛行，性病感染出現年輕化警訊！台中大甲李綜合醫院泌尿科近期連續收治兩名未成年男學生，症狀皆為生殖器流膿、紅腫。經檢查發現，兩名青少年均罹患梅毒，其中一人甚至合併感染淋病。令醫師感到驚訝的是，兩人在治療期間不關心病情，反而急著詢問，「我什麼時候才能再有性行為？」偏差的性安全觀念讓醫師憂心忡忡。李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，首名個案為16歲少年，由母親陪同就診。該患者生殖器出現白色分泌物且有明顯角質化，時間長達兩週。儘管起初矢口否認有性行為，但檢驗結果顯示其梅毒指數「破萬」，數值極高，研判感染已有一段時間。另一名17歲少年就診時則顯得異常鎮定，詳細交代網約未戴套的過程。經檢查後，確認其同時感染梅毒與淋病。黃品叡醫師指出，這兩名青少年在診間展現出的共同點，是對性病的傳染性與嚴重性缺乏認知，竟在治療中便詢問何時能恢復性生活，完全忽視了傳染給伴侶或造成交叉感染的風險。根據疾管署統計，15至24歲年輕族群感染性病的比例明顯上升。黃品叡分析，隨著交友軟體盛行與社群媒體上的「開放性關係」論點增加，性行為年齡層逐年下降。他直言，許多年輕人在網約後甚至無法聯繫上伴侶，導致疫調與通知困難，這也讓愛滋病等更高風險的傳染病隱藏在暗處。目前兩名患者接受盤尼西林注射治療後，病況已有所改善。醫師黃品叡提醒，感染性病往往不只一種，建議患者應進行臨床常見的「性病七合一」檢查，項目涵蓋：淋病、梅毒、披衣菌、疱疹、菜花（尖銳濕疣）、愛滋病、陰道滴蟲。隨著寒假到來，網約與約炮機率增加，醫師黃品叡呼籲，年輕族群務必避免危險性行為，落實全程佩戴保險套、固定性伴侶，並與伴侶坦誠溝通。若身體出現異狀，應第一時間尋求專業醫師協助，切勿自行買藥或諱疾忌醫，以免延誤病情。