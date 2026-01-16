台南市有情侶於15日中午前往某知名酒店吃飯店自助餐，用餐過程中發現餐點內出現疑似「蟑螂腳」，第一時間向業者反映，餐廳卻回應「是蝦子腳，不是蟑螂腳」，這對情侶怒留一星負評，還將過程寫文加上照片PO上Threads，網友爆料是台南桂田酒店的「阿力海百匯餐廳」，對此酒店發聲明，表示現場主管已第一時間與當事顧客聯繫、關懷並後續處理，而衛生主管機關已於1月16日至阿力海餐廳現場進行完整稽查，各項檢查結果均符合相關規範。
Threads上該則貼文裡，原PO表示，吃到疑似蟑螂腳的東西，但是現場工作人員卻堅持是蝦腳，底下留言也大多認定較有可能是蟑螂腳：「我觀察過蟑螂的腳 這100%是蟑螂腳。蝦子的腳沒有那麼短，而且沒有毛」、「那店員知道自己睜眼說瞎話嗎」、「強哥的腿很好認，我當兵都在挑」等。
該文後端有網友留言餐廳應是台南桂田酒店的「阿力海百匯餐廳」，該餐廳一直有「Buffet南霸天」之封號，也被稱為「南台灣吃到飽天花板」，餐價每人1290元+10%起，就能吃到松葉蟹腳、雪蟹腳、花蟹、生蠔、龍蝦湯等，開業近10年，至今人氣相當高，一位難求。
針對近日顧客於用餐中反映疑似異物之情形，台南桂田酒店也表示，「對於此次事件造成顧客不適與不安，我們表達最誠摯的歉意。」提及事件當下，現場主管已第一時間與當事顧客聯繫、關懷並後續處理；同時，基於尊重顧客隱私，相關個案細節不再於社群平台進一步說明。
並提及衛生主管機關已於1月16日至阿力海餐廳現場進行完整稽查，各項檢查結果均符合相關規範。
台南桂田酒店再次強調，除配合主管機關查核外，阿力海餐廳亦同步啟動更高標準的自主管理措施，包含於1月16日進行內外場全面環境清潔消毒與病媒防治作業升級，並下架有疑慮產品，並重新檢視餐飲作業流程與人員衛生管理機制，持續強化日常巡檢與員工服務應對教育訓練，以確保用餐環境與餐飲安全。
台南桂田酒店也表示「再次感謝社會大眾的提醒與監督，阿力海餐廳將以更嚴謹的態度持續精進，守住每一次被託付的用餐時刻。」
資訊來源：台南桂田酒店
我是廣告 請繼續往下閱讀
並提及衛生主管機關已於1月16日至阿力海餐廳現場進行完整稽查，各項檢查結果均符合相關規範。
台南桂田酒店再次強調，除配合主管機關查核外，阿力海餐廳亦同步啟動更高標準的自主管理措施，包含於1月16日進行內外場全面環境清潔消毒與病媒防治作業升級，並下架有疑慮產品，並重新檢視餐飲作業流程與人員衛生管理機制，持續強化日常巡檢與員工服務應對教育訓練，以確保用餐環境與餐飲安全。
台南桂田酒店也表示「再次感謝社會大眾的提醒與監督，阿力海餐廳將以更嚴謹的態度持續精進，守住每一次被託付的用餐時刻。」
資訊來源：台南桂田酒店