台美雙方於美東時間15日正式簽署「台美投資備忘錄」（MOU），台灣對等關稅調降至15%，且不疊加的最惠國待遇稅率，並取得半導體232條款優惠，政府也承諾將協助台灣企業出資投資美國2500億美元，而台灣政府將運用信用保證，支持台灣的金融機構，授信台灣企業赴美投資額度2500億美元。對此，美國在台協會（AIT）今（16）日指出，這項貿易協議將強化美國的經濟韌性、創造高薪工作，大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國在科技與產業的領導地位。AIT表示，歷史意義的貿易協議，將大幅推動美國半導體產業。這項前所未有的承諾，將強化美國的經濟韌性、創造高薪工作，並鞏固國家安全。該協議建立了美國與台灣之間的戰略經濟夥伴關係，旨在大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國在科技與產業的領導地位。AIT指出，根據協議，台灣將協助美國投資於台灣的半導體、人工智慧（AI）、國防科技、電信及生物科技產業，以增進美國企業進入市場、深化技術合作，並強化美國在關鍵與新興產業中的領導地位。