「你收到公文了嗎？」近期 Threads 上湧現大批租屋族崩潰文，哀號被政府追討已領取的租屋補助，甚至有人得一次吐回三年、數萬元的款項。根據國土署先前公開的數據，證實約 2.4 萬戶因事後查核不符資格，被列為「溢領」需全數繳回。原本的小確幸瞬間變負債，讓租客大嘆：「補貼看得到吃不到，還得倒貼！」
誤租「違建」慘了 專家點名2地雷
為何補貼領進口袋還會被討回去？崔媽媽基金會法律服務組組長曹筱筠分析，核心關鍵在於「房屋稅籍」與「建物用途」認定。她指出，過去因審查未完全檢視稅籍，導致許多「無稅籍違建」誤過關，現在系統大數據一勾稽，這些資格不符者就得面臨撤銷並追繳。她特別示警，租屋族務必避開「頂樓」與「頂樓增建」這兩類高風險房型，這類房子常因缺乏合法稅籍，成為審查不過的重災區。
怕補貼全飛？簽約前必查3大重點
為了避免「補貼全飛了」的慘劇，崔媽媽基金會特別列出「租屋防雷指南」，提醒民眾在找房與簽約時，必須先確認三大重點：
買房、解約都要還！國土署曝追繳關鍵
國土署進一步說明，租屋補助溢領除了房屋資格不符外，常見原因還包括申請人「資格變動」，例如取得自有住宅、租約提前終止、自願放棄補貼或申請人死亡等。目前已全面強化跨部會資料比對與大數據分析，並與地方政府合作嚴格審查，也呼籲民眾若有上述變動應主動通報，以免日後被勾稽查出，不僅得
資料來源：國土署、崔媽媽基金會
我是廣告 請繼續往下閱讀
為何補貼領進口袋還會被討回去？崔媽媽基金會法律服務組組長曹筱筠分析，核心關鍵在於「房屋稅籍」與「建物用途」認定。她指出，過去因審查未完全檢視稅籍，導致許多「無稅籍違建」誤過關，現在系統大數據一勾稽，這些資格不符者就得面臨撤銷並追繳。她特別示警，租屋族務必避開「頂樓」與「頂樓增建」這兩類高風險房型，這類房子常因缺乏合法稅籍，成為審查不過的重災區。
為了避免「補貼全飛了」的慘劇，崔媽媽基金會特別列出「租屋防雷指南」，提醒民眾在找房與簽約時，必須先確認三大重點：
- 確認房屋稅籍： 房子必須具備房屋稅籍，且稅率應為「全部或部分按住家用稅率課徵」。
- 避開地雷房型： 頂樓加蓋、違法隔間通常缺乏合法稅籍；工業宅或登記為「一般事務所」的物件，若未變更為自住稅率，申請失敗率極高。
- 確認房東身分： 簽約前務必檢視房東身分證與建物所有權狀，確認出租人即為屋主；若是二房東轉租，需確認其已獲原屋主轉租授權，否則極易卡關。
國土署進一步說明，租屋補助溢領除了房屋資格不符外，常見原因還包括申請人「資格變動」，例如取得自有住宅、租約提前終止、自願放棄補貼或申請人死亡等。目前已全面強化跨部會資料比對與大數據分析，並與地方政府合作嚴格審查，也呼籲民眾若有上述變動應主動通報，以免日後被勾稽查出，不僅得
資料來源：國土署、崔媽媽基金會