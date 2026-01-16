我是廣告 請繼續往下閱讀

一場突如其來的工安悲劇，讓一句再平常不過的「明天下午兩點見」，成了再也無法兌現的約定。泰國高鐵工地起重機倒塌事故隔天，一名痛失愛子的母親獨自回到事發現場，用最傳統的方式，試圖把孩子的魂魄帶回家。根據《路透社》報導，60歲的母親拉比雅・猜亞蓬（Rabiap Chaiyaphum）15日前往呵叻府四吉歐縣的事故地點招魂。她站在鐵軌旁回憶起與兒子的最後一次通話，情緒潰堤。母子倆在事故前一天通了將近一個小時的電話，兒子反覆叮囑要照顧好自己，還約好隔天見面。「他對我說，明天下午兩點見，」拉比雅哽咽地說，卻怎麼也沒想到，那會是兩人最後一次對話。她透露，兒子是家中唯一的經濟支柱，長期在外工作，只為讓家裡生活過得更穩定，如今卻再也回不了家。這起重大事故發生在14日，地點位於距離曼谷東北約230公里的呵叻府四吉歐縣。當時，一列從曼谷開往烏汶叻差他尼府的客運列車正通過施工路段，卻遭正在進行高鐵工程的起重機突然倒塌砸中。事故瞬間造成列車出軌並一度起火，車廂嚴重變形，多名乘客受困其中。官方最新統計顯示，事件已造成至少32人死亡、66人受傷，其中不少人傷勢嚴重，仍在醫院接受治療。對拉比雅而言，這場意外的真相與究責都還太難以負荷，心情悲傷到只想緬懷故人。她此行只想告訴兒子，家人沒有忘記他，也沒有爽約。她說：「即使等不到那個約好的下午兩點，也要親手把他帶回家。」