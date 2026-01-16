我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。對此，國民黨立委許宇甄質疑，國人最關切的「民生深水區」，也就是美國汽車及農產品進口是否走向零關稅、是否擴大市場開放，政院輕輕帶過，並喊話行政院必須公開協議完整內容，提出對國內產業與民生的衝擊評估，並就2500億美元信用保證的法源依據、風險控管、責任歸屬與可能的財政負擔，依法送交立法院進行實質審查。許宇甄表示，針對台美簽署最新貿易協議，賴政府高調宣稱談判「成功降稅」、擊出「全壘打」，看似把對等關稅從20%降到15%，就能向國人交代；但國人最關切的「民生深水區」，也就是美國汽車及農產品進口是否走向零關稅、是否擴大市場開放，鄭麗君副院長卻只用一句「過幾週後簽署協定時再公布」輕輕帶過。只敢談半導體投資、不敢正面說明民生衝擊，正證明政府如外界擔憂，正在進行一場「報喜不報憂」的黑箱談判。許宇甄痛批，政府以「數週後再公布、簽署後再說明」搪塞社會，意圖用「切香腸」戰術把關鍵衝擊押後，讓人民在資訊不完整的情況下失去知情權與監督權，最後只能被迫接受既成事實。汽車關稅與農產品及其他市場的開放牽涉的不只是產業競爭，更是物價、就業與農民生計；政府若到簽字後才公布細節，等同把國人推到談判桌外，讓生米煮成熟飯。許宇甄也指出，本案最敏感、最可能「埋雷」的，就是投資與信用擔保的規模與性質。政府對內一再強調是「企業自主投資」與「政府扮演信保角色」、僅是「上限」安排；但美方商務部公告卻寫得清清楚楚：台灣企業「至少」新增直接投資2500億美元，台灣再提供「至少」2500億美元信用保證促成更多投資。美國商務部長盧特尼克更在CNBC專訪中直言，整體規模就是5000億美元，目標是把台灣晶片供應鏈與產能「搬40%到美國」，甚至以「不投資就可能被課到100%」作為結論。許宇甄認為，政府以信用保證方式支持金融機構提供2500億美元的企業授信額度，表面上說是「不需政府出資」，實質上仍是以國家信用替赴美投資背書。更嚴重的是，這套「信保」設計極可能成為規避國會監督的工具。美方很清楚民進黨政府在立法院居於少數，且這兩年中央政府總預算未依法編列，國會拒絕審查違法預算；民進黨政府若想直接編列鉅額預算投資美國，勢必過不了國會這一關，才轉而以「信保」名目繞過正常預算程序。結果就是把可能的債務風險，透過制度包裝轉嫁給納稅人，卻企圖在事前避開立法院的實質把關。許宇甄更明白指出，232條款並非「解除」，而是被包裝成「獎勵外移」。依美方說法，未來232半導體關稅將「獎勵」赴美設廠者：興建期間可免稅進口最高達規劃產能2.5倍的數量，完工後仍可免稅進口1.5倍。換言之，想要更低風險、更穩配額，就必須把更多產能與投資放在美國。這等於用制度把台灣的製造優勢一步步導向美國本土，讓台灣長期承受供應鏈外移、人才外流、研發與製造分離的結構風險。面對如此強大的「吸力」，民進黨政府至今卻沒有提出任何確保台灣研發核心留在本土、就業機會不流失、關鍵製造不被掏空的具體對策，反而把「矽盾」被稀釋美化成「延伸國力」。若缺乏完整的留根計畫，這種無條件配合，恐將把台灣推向產業空洞化的危機。許宇甄最後呼籲，台美關係固然重要，但台灣的生存發展更是底線。我們支持對美經貿往來，但堅決反對民進黨政府「報喜不報憂」、規避立法院監督的黑箱作業。行政院必須公開協議完整內容，提出對國內產業與民生的衝擊評估，並就2500億美元信用保證的法源依據、風險控管、責任歸屬與可能的財政負擔，依法送交立法院進行實質審查。不能讓台灣人民在毫不知情的情況下，被迫承擔未來的財政重擔與產業風險。