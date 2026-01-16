我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王夢麟女兒發文怒斥父親，表示酒駕零容忍。（圖／翻攝自臉書）

資深歌手王夢麟去年捲入酒駕風波！2025年12月29日清晨6時許，他酒後獨自駕車外出，沒想到行經台北市內湖區康樂街時，接連擦撞路燈電線桿及清潔人員的手推車，過程中更險些撞上，正在路邊值勤的清潔員，警方獲報到場後實施酒測，測得其酒精濃度高達0.73mg／L，已明顯超標當場將人移送法辦，事發後王夢麟表示感到十分抱歉，承諾會配合調查「有錯就面對、絕不逃避」。如今，士林地檢依《刑法》公共危險罪將王起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。據了解，王夢麟當天凌晨與友人飲用威士忌，約2、3小時後自認酒意已退，於是開車外出買早餐，怎料一轉彎就擦撞路燈電線桿，再撞到清潔員手推車，結果酒測值竟達0.73，當場遭警方依法處理並移送偵辦。對此，檢方認定，王夢麟明知酒後不得駕車仍貿然上路，已對公共安全造成高度危險，今日依公共危險罪嫌將王起訴。事發後王夢麟事後坦言，前一日因壓力較大與朋友小酌，雖自認飲酒不多，但休息時間不足，酒意並未完全消退，對自己的行為感到相當羞愧，也已向社會大眾致歉。他強調事故中並未受傷，也沒有撞到人，事發後亦主動報案，表示將全力配合警方後續調查。酒駕事件曝光後，王夢麟的女兒還透過父親的臉書發文，直言對父親的行為「酒駕零容忍，完全無法原諒」。她指出，身為公眾人物卻酒後駕車，對社會造成不良示範，不僅讓支持他的粉絲感到失望，也能理解一般民眾的憤怒情緒。王夢麟女兒進一步表示，自己與外界一樣感到憤怒與失望，並強調每個人都會承受壓力，但這絕不是藉由過量飲酒、甚至酒後駕車來逃避的理由。她也代表父親向社會大眾致歉，並鄭重向在事故中受到驚嚇的清潔隊員表達歉意，呼籲大眾共同正視酒駕問題。