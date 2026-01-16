我是廣告 請繼續往下閱讀

明尼蘇達灰狼本季至今打出27勝14敗的優異戰績，穩居西區前段班。儘管當家球星「蟻人」愛德華茲(Anthony Edwards)持續繳出年度最佳陣容等級的表現，加上前鋒藍道(Julius Randle)近期手感火燙，但球團顯然不滿足於現狀。根據美媒最新爆料，灰狼有意在交易大限前引進沙加緬度國王的超級第六人孟克(Malik Monk)，以強化板凳深度與外圍火力。根據《ClutchPoints》報導，聯盟多位球探指出，灰狼目前最大的軟肋在於愛德華茲下場後，缺乏穩定的第二持球點與外圍進攻發動機。因此，具備瞬間得分爆發力的Monk成為灰狼眼中的頭號目標。《ClutchPoints》分析：「球探們普遍認為灰狼是Monk潛在的最佳落腳處。他在由愛德華茲與藍道主導的體系中，絕對能扮演好第三得分點或板凳暴徒的角色。」為了得到這位得分好手，灰狼可能得付出不小的代價。報導中提到了一組潛在的交易包裹：灰狼將送出經驗豐富的控衛康利(Mike Conley)、2024年首輪選中的年輕後衛狄林罕(Rob Dillingham)以及一枚二輪選秀權，向國王換取孟克。對於灰狼而言，這筆交易有其必要性。原本備受期待的狄林罕進入聯盟兩年來，成長幅度不如預期，未能成為球隊期盼的「板凳微波爐」；反觀孟克雖然本季在國王表現略顯掙扎，但日前對陣洛杉磯湖人時仍展現了單場爆量得分的能力，證明身手依舊。引進孟克或許無法一次解決灰狼所有的問題，甚至讓他達到像奧克拉荷馬雷霆那樣的西區霸主地位，但他若能加盟，絕對能提供灰狼在季後賽最需要的「X因子」火力，分擔愛德華茲的進攻重擔。灰狼將於台灣時間週六(17日)上午作客休士頓挑戰火箭，屆時球隊的後場輪替與戰力缺口將再次受到檢驗，這也可能加速管理層按下交易按鈕的決心。