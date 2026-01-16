我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市一家橄欖油進口商從海外購入等級較低的「橄欖粕油」，卻偽裝成「橄欖油」銷售，讓下游通路以「日本一番頂級橄欖油」名義賣給消費者，士林地檢署認為業者涉犯詐欺、違反《食品安全衛生管理法》，兵分4路搜索進口商辦公室、倉庫、公司高層住家等地點，共約談8人，其中3人是陳姓負責人、陳姓廠長及陳姓員工，複訊後分別以100萬、30萬、50萬交保。士檢對此表示，堡晟興業、楓緣國際公司涉嫌從2024年起自國外輸入「橄欖粕油」，假冒為「橄欖油」，以「日本一番頂級橄欖油」品名販售予下游廠商，因此於1月15日指揮保安警察第七總隊第三大隊，會同衛福部食藥署及新北市衛生局，前往公司、倉庫及涉案人住處等4處搜索，並帶回3名被告及5名證人到案說明。檢察官偵訊後，認為被告3人涉犯《刑法》第339條之4第1項第2款的「三人以上共同詐欺取財」及《食品安全衛生管理法》第49條第1項、第15條第1項第7款的假冒食品等罪嫌，諭知陳姓負責人100萬元交保、陳姓廠長30萬元交保，還有一名陳姓員工50萬元交保。檢方表示，將持續釐清案情，以保障民眾權益。