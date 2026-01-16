我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺本季在西區強勢崛起，兩隊當家中鋒霍姆葛倫(Chet Holmgren)與文班亞馬(Victor Wembanyama)的「瑜亮情結」更是球迷津津樂道的話題。針對誰才是本季的年度最佳防守球員(DPOY)，邁阿密熱火傳奇球星哈斯倫(Udonis Haslem)在節目上給出了令人意外的答案，他公開力挺雷霆的霍姆葛倫，此話一出立刻被搭檔葛里芬(Blake Griffin)調侃是在「引戰」。身為擁有3枚冠軍戒指的防守悍將，哈斯倫在亞馬遜Prime Video的NBA節目中對霍姆葛倫的防守影響力給予高度評價。儘管霍姆葛倫本季場均1.6次阻攻的數據，遠低於文班亞馬驚人的2.7次，但哈斯倫認為雷霆的防守體系更能彰顯霍姆葛倫的價值。「他在阻攻榜排名第5，但雷霆全隊抄截高居聯盟第3，」哈斯倫分析道：「重點不在於霍姆葛倫自己去抄截，而是因為他鎮守禁區，讓外圍的隊友像是華勒斯（Cason Wallace）、卡魯索（Alex Caruso）以及威廉斯（Jalen Williams）敢於在前線進行高壓迫防守。因為他們知道身後有這傢伙在罩。」聽到前輩這番「逆風」言論，同為節目主持人的前快艇球星葛里芬忍不住吐槽：「你這番話無疑是在霍姆葛倫對決文班亞馬的戰火上『倒汽油』啊！」哈斯倫聽完則大笑求饒：「我可不想引戰。」雖然哈斯倫觀點獨到，但外界普遍認為同樣的邏輯也適用於文班亞馬身上。「斑馬」在禁區的巨大嚇阻力，同樣解放了馬刺年輕後衛群如卡斯特（Stephon Castle）、尚帕妮（Julian Champagnie）等人的防守侵略性。儘管名宿力挺霍姆葛倫，但從本季兩隊的對戰紀錄來看，文班亞馬似乎略勝一籌。馬刺本季在與雷霆的4次交手中贏下了3場，顯示在正面對決上，聖安東尼奧的超級狀元目前似乎更懂得如何壓制對手。