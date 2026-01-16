我是廣告 請繼續往下閱讀

短短48小時內，泰國接連發生兩起吊車倒塌致命事故，從鐵路到高速公路，公共工程安全問題全面失守，不僅造成數十條人命流逝，也讓政府與承包商面臨前所未有的輿論與政治壓力，其中死亡的乘客中有韓國人和德國人。根據《德國之聲》報導，泰國周三（1月14日）發生高鐵施工吊車倒塌，砸中行駛中的火車，造成列車出軌，至少32人死亡。隔天周四，曼谷郊區一處高速公路工地再度發生吊車倒塌意外，起重設備墜落砸中下方行駛的汽車，導致2人不幸喪命。在周三的鐵路事故中，死者包含一名德國籍乘客。泰國外交部已證實該名外籍人士罹難，並向家屬表達哀悼，但未對外公布其身分。此外，官方也證實另有一名韓國籍乘客在事故中喪生。根據泰國媒體《Thaiger》引述德國罹難者的泰國籍妻子表示，事故發生當下火車車頂突然塌陷，她雖僥倖生還，但丈夫當場死亡，回憶起瞬間巨響與混亂，仍心有餘悸。救援人員在變形的車廂中徹夜搜尋生還者，畫面震撼全國。泰國交通部指出，兩起事故皆涉及大型承包商「義大利泰國發展公司」（Italian-Thai Development，ITD）。交通部長證實，周四高速公路事故中，倒塌的吊車原本正用於高架橋施工；而前一日的事故，則發生在連接泰國與中國、經寮國延伸的高速鐵路工程路段。面對接連事故，泰國總理阿努廷周四強硬表態，政府已決定取消與ITD相關的兩項工程合約，並啟動法律程序追究責任。交通部同時下令，暫停ITD承攬的十多項國家參與建設案，全面進行安全與合約審核。ITD方面則發聲明表示，將承擔責任並對兩起事故進行賠償。事實上，這並非ITD首次捲入重大工安爭議。該公司也是去年3月曼谷審計署大樓倒塌案的承包商之一，該公司的合資夥伴為中國中鐵十局。當時受緬甸強震波及，大樓坍塌造成至少89人死亡，引發社會譁然。如今再度爆發奪命事故，民怨迅速升高，泰國社會正以更嚴厲的目光，檢視政府如何在基建擴張與人命安全之間做出真正的選擇。