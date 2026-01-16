我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁云菲也曾懷疑，是否沒了子宮就不完整，答案並不然。（圖／翻攝自IG＠nanaliangbadgal）

▲梁云菲很早就知道自己想把時間花在體驗人生上，生小孩不在她的清單中，希望她好好休息，再去潛水。（圖／翻攝自IG@nanaliangbadgal）

女星兼藝術家梁云菲今（16）日在IG分享，因確診子宮肌腺瘤，而將整個子宮切除的影片，讓許多人大誇她實在太勇敢，但梁云菲也提到，過程幾度感到低落，畢竟子宮可能是象徵女性的特徵之一，沒了子宮，就不完整了嗎？梁云菲也接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，她鼓勵和她有相同狀況的女性，千萬不要這樣覺得，身體、生命，都是自己的，「如果一個器官讓你痛苦、生病，那就解決它，是勇敢，不是失敗。」而她也因為早早就確定自己想要花更多時間體驗世界，沒有生小孩的打算。梁云菲因長期有經痛的困擾，每次出血都還有許多小血塊，讓她痛苦不堪，後來才知道是得了子宮肌腺瘤，毅然決然將子宮切除。這世界上，一定有許多女性和梁云菲一樣有相同困擾，只是不敢前進，梁云菲也藉此機會鼓勵女性，「很多女生在這件事上會感到害怕，或覺得自己不完整，可是身體是我們的，生命也是。」梁云菲認為，如果一個器官讓妳（你）痛苦、生病，甚至阻礙人生，「那把它拿掉、解決它，是勇敢，而不是失敗。女性的完整從來不是靠子宮來證明，而是靠你怎麼生活、怎麼選擇、怎麼走下去。」她也提到，人本來就不是完整的，人生也是，而不完整，才造就了每個人不同的形狀，才更像自己。對於許多網友大讚她太勇敢，梁云菲也笑說，影片發出去後，看到許多人的回覆，才發現自己好像真的滿勇敢的。而大多數人一定會好奇的是，梁云菲其實才34歲，雖然她早就說過自己不生小孩，但怎麼能這麼篤定？篤定到把子宮都拿掉了？梁云菲吐露心裡話，「我大概從跟金剛分手那時候，就非常確認生小孩並不在我的人生清單裡。」當時也是因為在生小孩的觀念上不合，才會分開。而梁云菲在很久以前，也跟父母提到自己不會想生小孩，「我是獨生女，我自己覺得如果我有小孩，我可能不會是一個很稱職的好母親，因為我還想在世界冒險，或者是說去看更多風景，所以我不願把自己的時間分給小孩或是家庭。」對她而言，這是負責任以及理性思考過的想法，並不是衝動。目前梁云菲的身體恢復得差不多，走路些許緩慢，痛感也是一陣一陣，靜態的畫畫創作沒有問題，但若是想自由潛水，就要再休養2個月。