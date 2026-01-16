我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院今（16）晨公布台美關稅降至15％，不疊加，我方並同意規劃台灣科技企業自主投資美國2500億美元，以及2500億元信保基金。對此，新北市長侯友宜指出，半導體產業是台灣經濟命脈，最重要的是台灣的中小企業才是根，新北市一定會做好配套措施，降低關稅對中小企業的衝擊，也會跟製造業並肩作戰。侯友宜今參加新北市樹林區舉行的市長行動治理座談會議，主要聚焦在土樹軌道建設、路平、公托等基礎建設議題。不過，他受訪時也針對台美關稅議題提到，台美貿易有進展是一件好事，半導體產業是整個台灣經濟的命脈，政府一定要謹慎以對，守護台灣最重要的核心產業。侯友宜也指出，台灣有98％都是中小企業，中小企業才是我們的根，大企業可以海外佈局、分散風險，但政府要重視中小企業面對的挑戰，一定要投下更多的資源來保護中小企業，新北市一定會站在中小企業這一邊，做好整體衝擊的配套措施，讓更好的人才、更多的產業，能夠永續深耕。新北市還有很多的製造業，市府會要多多關心，跟製造業並肩作戰。