一件起重機砸中列車、奪走多條人命的重大事故，竟只換來「8萬泰銖（約新台幣7萬2千元）」的初步賠償方案，引爆泰國政壇與社會怒火。泰國代總理阿努廷直言，這樣的金額對罹難者家屬而言不只是太少，而是「一種侮辱」，已下令相關單位立刻重新評估。根據泰國媒體《The Thaiger》報導，阿努廷14日前往事故現場視察，並聽取泰國國家鐵路局（State Railway of Thailand）與保險委員會辦公室（Office of Insurance Commission）的簡報。目前提出的初步方案，僅包含4萬泰銖喪葬費及4萬泰銖援助金，合計8萬泰銖，約新台幣7萬2千元。這筆賠償金額當場遭到阿努廷強烈抨擊，他公開表示，8萬泰銖完全無法反映事故的嚴重性，也無法彌補家屬失去至親的痛苦，「任何理智的人都不可能接受這樣的數字」，甚至直言「我身為總理，光看到這個數字寫在紙上，都覺得是一種羞辱」。阿努廷進一步指出，即使在現有金額後面「再多加一個零」，仍然遠遠不足。他強調，罹難者家屬理應獲得至少百萬泰銖等級的賠償，也就是至少100萬泰銖起跳，約新台幣90萬元，才符合基本的公平與人道原則。除了賠償問題，阿努廷也將矛頭指向涉事承包商。他指出，該公司過去曾捲入拉瑪二世公路結構坍塌等多起爭議工程，安全紀錄不良，卻仍能持續取得金額高達數十億泰銖的政府基建合約，制度明顯存在漏洞。他坦言，目前泰國缺乏將安全紀錄不佳承包商列入黑名單的明確法律機制，導致問題公司一再重返公共工程體系，風險不斷累積。為此，他將向國會提出修法建議，推動更嚴格的建築與工安法規改革。另一方面，泰國交通部長皮帕也補充說明，相關施工合約明文規定，列車運行期間必須全面停工，當局將徹查承包商為何違規作業。阿努廷已下令泰國國家鐵路局召開緊急會議，重新擬定賠償方案，並要求執法單位全面調查事故責任，強調「這次不能再草草了事」。