前中央氣象局局長鄭明典表示，北方西伯利亞高壓冷空氣雖強，但因氣流走向偏西東向，下波來臨的強冷空氣，主要影響日韓，台灣則是受到邊緣影響。中央氣象署指出，下周一（1月19日）冷空氣南下，下周二（1月20日）恐達強烈大陸冷氣團等級，水氣偏多，各地轉為濕冷，北部、東半部降雨持續。
西伯利亞高壓強盛 冷空氣極為厚實
鄭明典指出，北方目前有非常強盛的「西伯利亞高壓」，蓄積厚實的冷空氣，不過單從地面氣壓分布，不太容易理解冷空氣的走勢，因此可以觀察氣壓500百帕高度圖，較容易理解冷空氣的走向。
北極冷空氣大舉外流 台灣被掃到邊
鄭明典透過「北半球極投影」的500百帕高度場預報圖（下圖）說明，天氣預報周日（1月18日）晚上8點，冷空氣逐漸要往台灣方向推進，這個時間點，有「兩支脊線（紅線條）」深入北極圈，這算是造成「北極冷空氣大舉外流」的天氣型態。
鄭明典提及，冷空氣外流的同一時段，貝加爾湖附近「缺乏脊場建立」，因此附近500百帕等高線幾乎是沿著緯度線，呈「西-東」走向，也就是這一區地面冷空氣流動以東西向為主，南北向的移動相對較弱，所以下波強冷空氣，最主要影響的範圍是日韓，台灣只是被掃到邊。
下周強烈冷氣團南下 北台灣又濕又冷
近期天氣方面，中央氣象署指出，下周一冷空氣南下，下周二後可能達到強烈大陸冷氣團等級，且水氣依舊偏多，體感會相當濕冷，桃園以北、東半部降雨持續之外，氣溫下滑明顯，中部以北、宜蘭低溫只有11至14度，南部、花東14至17度，白天高溫在北部、宜蘭剩下15至18度，花蓮18至20度，台東19至23度，中南部21至24度。
降雨部分，今天開始水氣會逐漸增多，一直到六日，東北風迎風面降雨機率提高，包括桃園以北、基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島都會局部短暫陣雨，下周冷氣團影響期間，桃園以北、東半部降雨也會持續。
資料來源：鄭明典臉書、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭明典指出，北方目前有非常強盛的「西伯利亞高壓」，蓄積厚實的冷空氣，不過單從地面氣壓分布，不太容易理解冷空氣的走勢，因此可以觀察氣壓500百帕高度圖，較容易理解冷空氣的走向。
鄭明典透過「北半球極投影」的500百帕高度場預報圖（下圖）說明，天氣預報周日（1月18日）晚上8點，冷空氣逐漸要往台灣方向推進，這個時間點，有「兩支脊線（紅線條）」深入北極圈，這算是造成「北極冷空氣大舉外流」的天氣型態。
鄭明典提及，冷空氣外流的同一時段，貝加爾湖附近「缺乏脊場建立」，因此附近500百帕等高線幾乎是沿著緯度線，呈「西-東」走向，也就是這一區地面冷空氣流動以東西向為主，南北向的移動相對較弱，所以下波強冷空氣，最主要影響的範圍是日韓，台灣只是被掃到邊。
近期天氣方面，中央氣象署指出，下周一冷空氣南下，下周二後可能達到強烈大陸冷氣團等級，且水氣依舊偏多，體感會相當濕冷，桃園以北、東半部降雨持續之外，氣溫下滑明顯，中部以北、宜蘭低溫只有11至14度，南部、花東14至17度，白天高溫在北部、宜蘭剩下15至18度，花蓮18至20度，台東19至23度，中南部21至24度。
降雨部分，今天開始水氣會逐漸增多，一直到六日，東北風迎風面降雨機率提高，包括桃園以北、基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島都會局部短暫陣雨，下周冷氣團影響期間，桃園以北、東半部降雨也會持續。