統一7-ELEVEn獅「台灣轟炸機」陳鏞基，將在今年球季結束後高掛球鞋，結束22年的職棒生涯。今（16）日陳鏞基親自宣布引退的消息，並透露知道此事的人不多，連好友胡金龍都是前幾天才得知，陳鏞基坦言生涯最印象深刻的就是中職「生涯百轟」與杜哈亞軍奪金，他笑說，以愉悅的心情宣布引退，期待自己成為首位在亞太球場引退的球員。陳鏞基笑說，「本來今天要宣布想要『再次旅外』的消息，因為受到林安可跟徐若熙的激勵，但是依我的年紀應該不太可能。」陳鏞基正式宣布，今年球季結束後將高掛球鞋，結束22年的球員生涯。他透露，其實3年前有引退的想法，「2021、2022年的成績真的是人生最低潮的時候，我有設定目標要打到40歲，當時39歲成績是特別糟糕，我覺得就這樣子退下來，我知道自己會後悔、不甘心，所又多打幾年，還好我很爭氣努力，才可以打到現在，在這個時間點引退，對我來說是最適合。」陳鏞基坦言，關於退休這件事，並沒有跟太多人說，「只有跟家人、好朋友說，包括（胡）金龍也是幾天前才講，基本上家人都很支持我的決定也祝福我。」陳鏞基透露，胡金龍得知自己要引退的消息，也是大方祝福，「他說我想好了就好，也是很祝福我。」談到棒球生涯最印象深刻的一刻，陳鏞基直言是「生涯百轟」，「我比較晚加入中華職棒，是旅美7年後回到中職，那時候已經27歲，可以達到百轟，是我很重要的里程，所以那支全壘打特別印象深刻。」陳鏞基也說，2006年在杜哈亞運奪金同樣很難忘，「那是我打中華隊最好的成績，林智勝、張建銘、胡金龍、林威助都在，大家都退下來當教練。」對於今年的成績，陳鏞基直言，自己以136轟位居獅隊隊史全壘打王，「今年希望可以追求多一些全壘打，來樹立高牆，讓我這個位置坐久一點，看能不能140轟。」陳鏞基笑說，宣布引退這件事是開心的，「有種要畢業的感覺，希望帶著享受、愉快的心情打完接下來球季。」陳鏞基笑說，自己跟台南球場一起引退，很期待有機會成為史上第1位在亞太球場引退的選手，對於下一步的規劃，陳鏞基說，應該仍會從事棒球相關產業，因為還有最後一季，會在跟家人討論，「目前專心把最好的一面展現給大家。」