▲金剛（左）、梁云菲2020年4月各自宣布分手。（圖／梁云菲臉書）

▲梁云菲沒有因爲生病切掉子宮這件事，有任何情緒波動。（圖／梁云菲IG）

前「國光女神」梁云菲（Nana）今（16）日發文透露切除子宮，原因為罹患子宮肌腺瘤，沒有生育打算的她，下決定時相當冷靜、果斷，令外界替她心疼。梁云菲4年前聊到和男星金剛（李信樵）分手的原因，坦承是自己沒有生小孩和結婚的計畫，不想耽誤男方而選擇放手。2021年8月，梁云菲在個人YouTube頻道《娜說》回答粉絲提問，有人好奇會不會後悔跟金剛分手，她說不會，因為兩人對未來規劃想法不同，自己沒有想要結婚，也還不想生小孩，而金剛是一位很好的結婚對象或是男朋友，「我真的覺得他是一個很棒的人」，為了怕耽誤男生時間，所以忍痛分手。梁云菲表示，不能只因為貪圖金剛的疼愛，或是這些好的感受而死抓著不放手，否則就是辜負了一位好人，於是她和金剛很理性的在餐桌上長談，說出彼此心裡真正的想法，「那我們就決定分手，而我是很感謝他曾經出現在我的生命裡。」34歲梁云菲今天上午發文表示，這幾年來一直被誤診子宮有肌瘤，上個月才發現其實是子宮肌腺瘤，而肌瘤治療方式能直接切除肌瘤本身，子宮肌腺瘤唯一根治的方法，就是要切除整個子宮，她5天前和醫生面診完，立刻就決定在當天下午動手術。梁云菲說：「我並沒有因爲這件事開心或不開心，反而沒什麼情緒，就是當機立斷的處理完，因爲我還有很多想做的事情，我需要一個健康的身體。遇見了，就面對。感謝這2026的精彩開局。也謝謝自己依然果斷勇敢。」