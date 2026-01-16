我是廣告 請繼續往下閱讀

統一7-ELEVEn獅隊傳奇球星「台灣轟炸機」陳鏞基日前舉辦引退記者會，宣布2026年將是職業生涯最後一個球季。現場嘉賓雲集，其中最受矚目的便是22年前挖掘他赴美發展的關鍵恩師——大聯盟球探Jamey Storvick。Jamey在會中給予陳鏞基極高評價，盛讚他不僅具備頂尖實力，更是精神領袖，甚至形容他就是「台灣的德瑞克·基特（Derek Jeter）」。Jamey Storvick回憶起當年與陳鏞基的初次相遇，是在陳鏞基高一、高二時期。 當時他與其他教練到高中觀察球員，發現陳鏞基不僅揮棒極佳，跑步速度也非常快，因而決定簽下他。在引退記者會上，Jamey對這位自己挖掘的好手讚不絕口，陳鏞基具備出色的打擊、守備、跑壘速度以及職業態度。Jamey還強調陳鏞基是一位天生的領袖，對於球隊整體的帶動至關重要。「他很會打、守備好、跑得快、態度也很好，他是個領袖（He is a leader），這一切都很好。當時在美國的時候，他雖然受過幾次傷。如果沒有那些傷，他的機會到大聯盟是很高的。可是呢，不是不好，因為他回來台灣，給了你們非常精彩的 16 年。我今天想了一下對他的評價，對我來說，他就是台灣的兩人的緣分也不僅僅只是職業關係，早就昇華為朋友， 「他真的是一個很特別的人，我們認識快 25 年了。我們建立了深厚的信任。我很期待下一個5年、10年、20年。我們會一起幫助台灣的小孩子，幫助原住民的小孩子。我們討論過了，我們會一起做一些好事。我真的很愛這個孩子，雖然他現在已經有自己的小孩了，但他對我來說依然特別。恭喜你，最後一年的球員生涯，這裡每個人都愛你、尊敬你。」Jamey今日也特別準備了兩份深具意義的驚喜禮物送給陳鏞基，包含陳鏞基與球探、教練早年的合照，以及他第一年在西雅圖水手隊小聯盟（1A艾佛列特綠襪）的第一張球員卡。Jamey回憶當年為了給陳鏞基驚喜，還親自帶著沒辦過護照的陳鏞基父母與姊姊前往辦理手續並遠赴美國。雙方認識至今已快25年，陳鏞基也笑著回憶第一年赴美受傷時，Jamey一直給予鼓勵與支持。 兩人已達成共識，陳鏞基退役後，未來將共同致力於幫助台灣基層棒球及原住民小朋友，將棒球精神傳承下去。