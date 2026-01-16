我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美越關係示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

美國駐越南大使即將出現歷史性變化，隨著現任大使卡納佩任期進入倒數，擁有31年聯邦政府資歷的職業外交官麥納瑪拉，預計接棒，並成為美國史上首位女性駐越南大使。她日前在參議院聽證會上的發言，也提前勾勒出未來美越關係的主戰場。綜合外國媒體報導，現任美國駐越南大使卡納佩（Marc Knapper）將於18日結束4年任期，而接任人選為去年10月獲提名、仍待參議院同意的麥納瑪拉（Jennifer Wicks McNamara）。她是資深外交官出身，並非政治任命，此次人事布局也被視為華府對越南政策的重要訊號。根據參議院外交委員會公開資料，麥納瑪拉去年12月出席聽證會時，率先強調印太地區的戰略重要性。她指出，越南是美國在印太最關鍵的夥伴之一，「一個強大、獨立且具韌性的越南，符合美國的核心利益」，未來若獲任命，將把國防安全、貿易投資與人員交流列為優先任務。在安全層面上，麥納瑪拉點名南海情勢，表示美越將透過合作因應「侵略行為」與全球性威脅，以維護區域穩定。同時，她也提到強化執法合作、打擊跨國犯罪，特別是近年猖獗的東南亞網路詐騙，將成為雙邊合作的重點之一。另一項關鍵議題則是貿易。麥納瑪拉坦言，美越貿易成長快速，但結構明顯失衡。她強調，將致力於促進美國技術、能源與農產品公平進入越南市場，同時鼓勵越南加大對美投資。然而，數據顯示挑戰不小，越南對美出口額持續攀升，2024年已突破1,500億美元，美國對越貿易逆差更創下歷史新高。根據《外交家》（The Diplomat）報導分析指出，正因新任大使把貿易失衡列為優先事項，美越關係短期內恐再掀波瀾。隨著關稅談判仍未定案、轉運與「洗產地」問題懸而未解，再加上川普政府大幅調整外交人事布局，美國駐越南大使的交棒，恐怕不只是人事更替，而是美越關係下一階段的關鍵轉折點。