我是廣告 請繼續往下閱讀

台美達成貿易協議，台灣對等關稅降至15%且不疊加，232半導體關稅也適用最優惠待遇，不過，產業界擔心匯率可能成為美方平衡貿易逆差的新籌碼，若新台幣再大幅升值，可能抵銷關稅調降所帶來的利潤空間。對此，外匯專家李其展今（16）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，新台幣兌美元是否進一步升值，外資動向仍是關鍵，若擴大買超並大舉匯入，新台幣才會比較強勢。李其展指出，即便台灣對等關稅15%且不疊加稅率，取得半導體與衍生品關稅最優惠待遇，但從今日股匯市表現來看，利多消息並沒有大幅發酵，台股收盤漲了598點，新台幣則只有小升，一度升值至31.523元，之後拉回至31.56元附近，也有可能是市場觀望，除美國最高法院對川普關稅政策的裁定，還有台美也未正式簽署，未來依法定程序將完整協議文本送交國會審議。當然，美元指數挑戰站穩99大關，也會影響新台幣升值。李其展指出，即便台灣對等關稅與日韓一樣，也在市場預期之中，因此，只是利多實現，沒讓國際匯市出現新變，日本及韓國沒有因台灣稅率降，基於出口競爭力，讓日圓及韓元貶值。至於是否利多出盡也不沒有，有新利多大爆發也沒有。不過，他認為，台美關稅談判結果還是有重要利多，包括沒有被迫開放農產品，也沒在民生類讓步太多，而台美互相投資部分，只有台灣投資美國的數字，美國要投資台灣多少並沒有說，後續待更多消息公布。至於台灣承諾投資美2500億美元是否影響股、匯市，李其展指出，之前央行有提過，台積電對美投資是分好幾年進行，每年營收持續成長、增加幅度約100多億美元，台積電可以把營收成長取得的美元拿來投資，減少在匯市結售的金額，這可能也是新台幣沒有走強的原因。李其展預期，新台幣未來是否會升值，還是要看外資是否大幅買超台股，若持續大幅買超，就表示有更多資金會進來，短線預估新台幣可能在31.5元上下2角波動。