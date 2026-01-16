中職味全龍今（16）日公布2026年球季球員球衣背號、姓名調整，其中包含魔神龍、蔣銲2位新洋投、以及巡迴統籌教練古久保健二的背號，原有球員則有5位調整背號，2022年第二輪入隊的24歲高順位球員冉承霖，新球季將改名冉皓燐重新出發。
魔神樂、蔣銲確定背號 快腿冉承霖改名再出發
味全龍休賽季針對洋投進行補強，包含挖角樂天桃猿左護法魔神樂，將改名為魔神龍、披10號球衣出發，前大聯盟雙位數勝投蔣銲，則會身穿33號。教練團方面，前樂天桃猿冠軍總教練古久保健二，離隊後確定轉戰味全龍，依舊選擇87號作為背號。
此外，味全龍2026年將有一位球員改名，就是2022年選秀第二輪入隊的快腿冉承霖，加入球季3年僅獲得63場一軍出賽，新球季將改名冉皓燐重新出發。
以下為2026年味全龍球員、教練姓名、背號公告：
新入團球員：
投手 魔神龍 10號
投手 蔣銲 33號
投手 曾仁和 55號
投手 陳暐皓 56號
捕手 姚冠瑋 65號
投手 賴知頎 70號
投手 梅賽鍶 95號
新入團教練：
巡迴統籌教練 古久保健二 87號
攻擊統籌教練總教練輔佐 彼得森 35號
一軍投手教練 納瓦洛 43號
背號異動：
黃柏豪 原背號10號；新背號16號
黃暐傑 原背號75號；新背號14號
劉家愷 原背號87號；新背號68號
林柏佑 原背號106號；新背號13號
吳承翰 原背號128號；新背號73號
姓名異動：
原名冉承霖；新名字冉皓燐
我是廣告 請繼續往下閱讀
味全龍休賽季針對洋投進行補強，包含挖角樂天桃猿左護法魔神樂，將改名為魔神龍、披10號球衣出發，前大聯盟雙位數勝投蔣銲，則會身穿33號。教練團方面，前樂天桃猿冠軍總教練古久保健二，離隊後確定轉戰味全龍，依舊選擇87號作為背號。
此外，味全龍2026年將有一位球員改名，就是2022年選秀第二輪入隊的快腿冉承霖，加入球季3年僅獲得63場一軍出賽，新球季將改名冉皓燐重新出發。
以下為2026年味全龍球員、教練姓名、背號公告：
新入團球員：
投手 魔神龍 10號
投手 蔣銲 33號
投手 曾仁和 55號
投手 陳暐皓 56號
捕手 姚冠瑋 65號
投手 賴知頎 70號
投手 梅賽鍶 95號
新入團教練：
巡迴統籌教練 古久保健二 87號
攻擊統籌教練總教練輔佐 彼得森 35號
一軍投手教練 納瓦洛 43號
背號異動：
黃柏豪 原背號10號；新背號16號
黃暐傑 原背號75號；新背號14號
劉家愷 原背號87號；新背號68號
林柏佑 原背號106號；新背號13號
吳承翰 原背號128號；新背號73號
姓名異動：
原名冉承霖；新名字冉皓燐