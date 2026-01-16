我是廣告 請繼續往下閱讀

中職味全龍今（16）日公布2026年球季球員球衣背號、姓名調整，其中包含魔神龍、蔣銲2位新洋投、以及巡迴統籌教練古久保健二的背號，原有球員則有5位調整背號，2022年第二輪入隊的24歲高順位球員冉承霖，新球季將改名冉皓燐重新出發。味全龍休賽季針對洋投進行補強，包含挖角樂天桃猿左護法魔神樂，將改名為魔神龍、披10號球衣出發，前大聯盟雙位數勝投蔣銲，則會身穿33號。教練團方面，前樂天桃猿冠軍總教練古久保健二，離隊後確定轉戰味全龍，依舊選擇87號作為背號。此外，味全龍2026年將有一位球員改名，就是2022年選秀第二輪入隊的快腿冉承霖，加入球季3年僅獲得63場一軍出賽，新球季將改名冉皓燐重新出發。新入團球員：投手 魔神龍 10號投手 蔣銲 33號投手 曾仁和 55號投手 陳暐皓 56號捕手 姚冠瑋 65號投手 賴知頎 70號投手 梅賽鍶 95號新入團教練：巡迴統籌教練 古久保健二 87號攻擊統籌教練總教練輔佐 彼得森 35號一軍投手教練 納瓦洛 43號背號異動：黃柏豪 原背號10號；新背號16號黃暐傑 原背號75號；新背號14號劉家愷 原背號87號；新背號68號林柏佑 原背號106號；新背號13號吳承翰 原背號128號；新背號73號姓名異動：原名冉承霖；新名字冉皓燐