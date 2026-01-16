我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅男今（16日）騎機車行經板橋區雙十路二段與松柏街口時，因未禮讓行人遭到員警盯上。（圖／翻攝畫面）

一名遭到台北地檢署、桃園地院及台中地檢署通緝的39歲羅姓男子，今（16日）中午騎機車行經雙十路二段與松柏街口行人穿越道時未禮讓行人，恰巧被員警逮個正著。而羅男不僅拒檢，甚至還直接棄車，慌慌張張逃到一旁雙十路二段130巷民宅內，當場遭到逮補。據了解，海山分局文聖派出所員警今（16日）中午12時許執行巡邏勤務時，於板橋區雙十路二段與松柏街口發現一名男子騎機車行經行人穿越道時未禮讓行人，故上前攔查。怎料，羅男不僅拒絕停車受檢出示身分，還當場將機車棄置一旁，徒步闖進民宅內。員警見狀後立即上前逮人，最終於雙十路二段130巷民宅內將羅男當場逮捕。警方進一步確認羅男身分，發現其因涉犯毒品危害防制條例遭到台北地檢署、桃園地院通緝；另妨害自由案遭到台中地檢署通緝。警詢後，依侵入住宅及通緝罪嫌移送偵辦。至於羅男未禮讓行人部分，可處1200元以上6000元以下罰鍰；而羅男拒檢逃逸，則可處1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣駕照6個月。