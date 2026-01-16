我是廣告 請繼續往下閱讀

▲余杰恩（左）與各務孝太（右）於蜷川實花展浪漫合照。（圖／有意思國際傳媒）

初孟軒、鍾岳軒、余杰恩、各務孝太領銜主演的全新BL奇幻影集《向流星許願的我們》，戲未開播先轟動，他們也被粉絲暱稱為「流星4少」，日前4人受邀出席《蜷川實花展 with EiM》搶先體驗場。與蜷川實花驚喜同框，蜷川實花看到他們直誇可愛，各務孝太還分享，因為曬太黑，拍戲時還被移工當同鄉。首度4人公開看展，除了展現極高顏值，私下的好交情也成為焦點。鍾岳軒透露，大家一直很想約「懶人露營」，無奈工作滿檔時間難湊。他打趣表示自己是團隊中唯一的「J人（計畫型）」，凡事都要提早規劃，反觀其他3位團員都是隨興的「P人（感知型）」。鍾岳軒更現場大玩 MBTI 諧音梗，笑稱他們三個是「3P」組（3個P人），而自己則負責統籌，逗趣互動笑翻全場，也顯見4人私下不設防的親密關係。談到4人的私人溝通群組，取名更是充滿「黑色幽默」。鍾岳軒分享，群組名曾從「流星」改為「BBL（Blackskin Boy’s Love）」，主因是拍戲期間4人長時間曝曬，皮膚全曬得黝黑。日籍男星各務孝太更自爆，當時在海港拍攝時，因膚色過於深邃，竟被附近的外籍移工誤認成同鄉，甚至直接用母語跟他打招呼，成為拍攝期間最難忘的糗事。對於本次參展，4人異口同聲表示，蜷川實花獨有的繽紛美學與夢幻花卉氛圍，絕對是「女性觀眾必衝」的展覽。他們預測現場不只會有台灣粉絲，更有望吸引大批日本遊客特地來台朝聖，展現大師跨國界的視覺魅力。