出生日期： 1996年3月5日（29歲）

身高： 206公分

體重： 114 公斤

位置： 大前鋒

國籍： 美國、牙買加

學歷： 曾就讀奧克蘭大學、北卡羅萊納農工州立大學，並於德保羅大學（DePaul University）畢業。

2022–2024 年： 以「鐵米」之名效力於PLG高雄鋼鐵人，表現極為出色。2023-24賽季場均能貢獻22.8分、9.9籃板、2.6助攻。

2024–25賽季曾效力於日本B.League的名古屋戰鷹，隨後於2025年底至2026年初曾效力於島根魔術及千葉阿爾提里。

新北國王今（16）日宣布迎來新戰力，洋將飛米（Olufemi Olujobi）正式加盟，身高206公分、體重114公斤的他，身材條件與機動性兼具，能在快速攻防轉換中保持穩定輸出，補上球隊在對抗性重要的前場拼圖。飛米對台灣籃球迷來說並不陌生，不僅曾身披高雄鋼鐵人戰袍，也剛在去年加盟富邦勇士，可惜於10月底匆匆解約，轉投日本B聯盟，如今再度重返台灣籃壇，不免讓許多球迷感到相當期待。飛米無論是禁區對抗、掩護後的終結，或是外圍拉開空間的投射選擇，都能讓場上配置更具流動性。他的存在，讓國王在前場配置與攻防切換上有更多彈性，也能因應不同對手做出調整。自2019年踏上職業舞台以來，飛米長期征戰歐洲聯賽，累積豐富實戰經驗，來到亞洲後，他在台灣職籃繳出穩定且具侵略性的表現，連續兩季都是球隊進攻端的重要火力來源；隨後赴日挑戰日本B聯盟，更加熟悉亞洲籃球節奏，也讓他此次回到台灣舞台，能更快發揮戰力並融入比賽節奏。對新北國王而言，球隊期待他在賽事中，能快速與現有陣容產生良好化學效應，提升團隊整體戰術流暢度。飛米將隨國王迎接TPBL賽事，期待他在關鍵時刻挺身而出，為球隊注入更多能量，持續向勝利目標邁進。