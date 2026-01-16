我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅協定最新出爐，台灣對等關稅為15%不疊加，且為全球第一個取得232條款最惠國待遇，引發高度關注。中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年接受《今日新聞NOWNEWS》專訪表示，要判斷整體是利多還是利空，目前最大問題是細節還沒全部揭露，尤其台灣對美開放內容仍未公開，但就目前已知架構來看，台灣呈現「關稅相對後段班、投資承諾前段班」的處境。劉大年指出，美國要求其他磋商國家大幅開放市場，台灣要如何開放是重要的問題。現階段對關稅協議的解讀必須回到美方官方文件，美國揭露的部分陳述簡單，文件中提到台灣關鍵在「增加投資」，規模達2500億美元，並以「New Investment」表述，但「到底是什麼叫New大家就很難詢問了」，是否包含外界最關心的半導體投資與既有承諾，仍有待釐清。劉大年認為市場對「新增」的口徑差異很大。他提到，若以台積電對美投資規畫來看，先前已討論到的金額是否會被納入「新增」，本身就存在灰色地帶。台積電先前承諾在美國擴大投資金額為1650億美元，劉大年認為，650億美元歸屬於拜登時期，不會被納入，目前較持平的說法為1000億美元，因此可能除了川普千億美元之外，再加入1500億美元，如此則有2500億美元，接著計入政府2500億美元信用保證，台灣投資總額為5000億美元。即便把各種版本加總，劉大年指出，台灣對美投資的整體規模仍相當驚人，儘管評估需細查技術層級以及內容，但和其他與美國達成協定的國家相比，「絕對排在前半段。」即便有部分232條款減免空間，但從各國角度看，往往是開放市場、擴大採買、加碼投資後，仍得面對兩位數關稅的現實。劉大年表示，台灣目前的關稅水準相對來講是比很多國家都低，等同在「後段班」，但同時投資承諾卻是「前段班」。至於台灣能否在談判中爭取更具互惠性的安排，劉大年認為，既然美方強調「對等」，台灣也可提出「對等投資」的概念，促成雙向資本流動，讓台灣不是單向外移。